献立の工夫と調理技術を競う学校給食料理コンクールが16日、開かれました。食べる楽しみと地域の食材について知ってほしいと、県内各地の個性ある給食が登場しました。

福岡県筑紫野市にある福岡県学校給食会では、白衣に身を包み、調理器具や食材を並べる人たちの姿がありました。学校給食料理コンクールの参加者たちです。

学校給食をめぐっては、福岡市でおかずが「からあげ1個」という献立が問題となりました。





栄養面だけではなく、給食を通して食べる楽しみや、地元の食文化を学んでもらうことにつなげたい。それぞれが考案した地域の食材を生かした給食を作り競い合うことで、献立の工夫と調理技術向上を図るための取り組みです。

■八木菜月アナウンサー

「調理が始まりました。皆さん手際よく調理しています。」



コンクールには、県内の小中学校や給食センターなど21施設が応募しました。そのうち、書類審査を通過した16の施設が2グループに分かれ、この日の調理審査に臨みました。



制限時間は、開始から盛り付けまで40分です。一食あたり300円前後で、福岡産の食材を35パーセント以上使用しなければなりません。

■八木アナウンサー

「熱々のチーズがかかった一品が出来上がりました。おいしそうですね。」



こちらは、大木町学校給食共同調理場が作った、地域の食材であるしめじ・えのき・エリンギなどを使用した「きのこの焼きチーズタッカルビ」です。



ケチャップやチーズを組み合わせ、きのこが苦手な子どもでも食べやすい味付けにしたほか、コリコリ感など食べて楽しい食感になるよう工夫したということです。

こちらは、福津市の第2学校給食共同調理場が作った給食です。スープには「海の自然薯（じねんじょ）」とも呼ばれるアカモクを使用しました。買い求める人が少ないアカモクを給食で好きになってもらい、家庭での消費につなげたいと考案したということです。



審査では味のほか、多様な食材の活用や地域の食材、郷土料理を取り入れているかなどが見られました。

その後、行われた結果発表。最優秀賞を受賞したのは。



■結果発表

「小郡市立、立石小学校です。」



筑後地方でとれる食材を多く使い、地域の食材の良さに気づいてほしいと作った、小郡市の立石小学校の給食が選ばれました。メニューは、もろこしじゃこごはん、カラフルレモン鶏、キャベツと七夕枝豆のいそべあえ、ちっご小郡豆乳みそスープ、牛乳です。



■立石小学校 調理員・中村美雪さん

「選ばれると思っていなかったのでびっくりですが、うれしいです。またあしたから頑張って子どもたちのために給食を作っていきたいと思います。」



コンクールを主催した福岡県教育委員会は「ここで学んだことをそれぞれの調理場で発揮してほしい」としています。