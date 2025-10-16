「この場所って…まさか」夫を追跡したら意外な展開に！
仕事に行ってるはずの夫が新幹線にいた？ しかも、ゴミ箱からは嘘の証拠が…。こんな状況に直面した妻・舞子は、夫・恵一のカバンにGPSを忍ばせ、その行方を追いかけることを決意します。追跡の先に待っていたのは、想像してなかった場所でした。
夫の恵一がこっそり会っていたのは誰…？
夫の嘘に隠された切ない真実とは？
女友達に相談してみると…？
夫を追跡すると、意外な場所に辿り着いた妻・舞子と女友達。
ここから物語は、想像してもいなかった展開を迎えます。
舞子は夫とどう向き合うのでしょうか？
連載当時から読者から大反響だったこの作品。
結末をぜひ本編で確かめてください…！
＞＞【まんが】夫にGPSを仕込んだら
(ウーマンエキサイト編集部)
夫の恵一がこっそり会っていたのは誰…？
夫の嘘に隠された切ない真実とは？
女友達に相談してみると…？
夫を追跡すると、意外な場所に辿り着いた妻・舞子と女友達。
ここから物語は、想像してもいなかった展開を迎えます。
舞子は夫とどう向き合うのでしょうか？
連載当時から読者から大反響だったこの作品。
結末をぜひ本編で確かめてください…！
＞＞【まんが】夫にGPSを仕込んだら
(ウーマンエキサイト編集部)