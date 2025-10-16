仕事に行ってるはずの夫が新幹線にいた？　しかも、ゴミ箱からは嘘の証拠が…。こんな状況に直面した妻・舞子は、夫・恵一のカバンにGPSを忍ばせ、その行方を追いかけることを決意します。追跡の先に待っていたのは、想像してなかった場所でした。

夫の恵一がこっそり会っていたのは誰…？

夫の嘘に隠された切ない真実とは？


女友達に相談してみると…？

夫を追跡すると、意外な場所に辿り着いた妻・舞子と女友達。

ここから物語は、想像してもいなかった展開を迎えます。

舞子は夫とどう向き合うのでしょうか？

連載当時から読者から大反響だったこの作品。
結末をぜひ本編で確かめてください…！

＞＞【まんが】夫にGPSを仕込んだら

(ウーマンエキサイト編集部)