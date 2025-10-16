１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は維新生みの親の立場から日本テレビの取材で明らかになった維新が自民に提示した「１２の政策」について聞かれると「ポイントは副首都法案なんですよ」と発言。

「高市さんサイドが次の通常国会に出すということを言い切ってくれたので、吉村さんはグッと高市さんの方に傾いてきたと思うんですが…」と続けると「他の番組でいろいろな党の幹部の人が議論をする番組に出演した時に『永田町の感覚でやったら間違いますよ』と。『維新は吉村さんが代表で、大阪で維新というのは政治が動いてるんですよ』と。『吉村さんとのコミュニケーションが重要なんですよ』と言っても残念なことに立憲民主党や国民民主党は吉村さんとのコミュニケーションが非常に足りないんですね、大阪側との。でも、自民党は先の総裁選の時に小泉陣営と組織対組織で１２項目、その当時は１０項目だったのかな？ ずっと協議を積み重ねてきたんです。これは組織対組織でずっと協議を積み重ねてきて、高市さんに総裁はなられた。でも、高市さんがほぼ、ほぼ、小泉陣営と維新で協議してきたことには賛成で、さらに一歩踏み込んで副首都法案を通常国会に出すまでの熱量を出されたので、吉村さんは協議に向かっていこう決断されたんだと思いますね」と電撃協議入りの背景を説明していた。