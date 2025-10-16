ノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表ＭＦエリオット・アンダーソン（２２）の来夏の獲得を巡り、マンチェスターＣとチェルシー間で激しい争奪戦が繰り広げられることが明らかになった。

英紙「デイリー・ミラー」を始め、複数の英メディアが報じたところによると、今年の８月にイングランド代表に初招集され、トゥヘル監督の下、守備的ＭＦとしてレギュラーをつかみつつあるアンダーソンに対し、名将グアルディオラ監督が「大ファンだ」と熱いラブコールを送っているという。

アンダーソンは５−０大勝劇となった１０月１４日のラトビアとのＷ杯予選で９０分フル出場。中盤の底をしっかりと固めたパフォーマンスを見せて、トゥヘル監督が「フィジカルが強く、非常にデュエルに強い。しかも流動性があり、連携も上手い」とベタ褒め。英メディアは来年夏のＷ杯招集メンバーにアンダーソンが入ると見ており、来年夏の活躍によってはその市場価値も大幅に上がると予想されている。

移籍金は現時点で７５００万ポンド（約１５４億５０００万円）と見積もられているが、北アメリカで存在感を示せばさらに上昇。またグアルディオラ監督がバロンドール受賞者のスペイン代表ＭＦロドリの後継と目するアンダーソンにチェルシーも注目。来夏の移籍市場では争奪戦勃発が必至と目され、大きな注目を浴びる選手になりそうだ。