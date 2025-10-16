落語家・立川志らくが16日に自身のスレッズを更新し、立憲民主党の野田佳彦代表をチクリと刺した。

志らくは「フジのサンシャインに野田代表が出演。ご自分の矛盾に気がついていない」と切り出すと「自民と維新は政治資金の問題で意見が食い違っているのに一緒になるのはおかしい云々。おいおい、子分の安住さんが、理念は大事だが綺麗事で誤魔化すなと玉木さんに言っていたじゃないか。多少の政策の違いは政権をとってから考えていけばいいと。ならば自民と維新の政治資金の話も連立してから考えていけばいいってことにならないか？」と投げかける。

また「杉村太蔵さんから『数合わせじゃないですか？』と聞かれて『違う。公明党が離脱したのだから野党第一党ニ党三党が協議していくのは当たり前だ』と。え？共産党や令和にも声をかけたんじゃないの？数合わせ以外の何物でもない。安住さんも野田代表をおろしても死に物狂いで票を集めると。だからそれを数合わせと言います」と指摘。

「あと最後に細川政権を参考に、って、なんで大失敗した政権を参考に？それとこれまで野党の一本化の動きはしてきたがうまくいかなかったとおっしゃっていた。今までうまくいかなかったのに、ここ数日でまとまるわけがないことは私みたいな落語家にだってわかるのに。もう笑い話です」とつづっていた。