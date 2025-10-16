抹茶をふんだんに使ったスイーツから、山椒たっぷりの佃煮弁当まで。



秋田市の百貨店で、京都の「食」の名店が集まる物産展が始まりました。



京都の味を求めて開店から多くの人で賑わいました。



秋田市の西武秋田店で16日に始まった「京都展」です。



この時期恒例の催しで、今年で12回目を迎えました。



みやびな京スイーツから、家庭料理の定番、「おばんざい」といえばのなま麩田楽まで。





彩り豊かな「京都の味」が取り揃えられました。秋田初出店を含めて33のブースが並び、開店から多くの人が詰めかけました。「初めて食べた。おいしい、好き」店員「お酒飲む人やったら、一粒食べてお酒。すすみますよ」実演販売を行うブースもあり、目でも舌でも京料理を堪能することができます。まるで茶碗蒸しのようにとろりとした滑らかさの出汁巻き玉子は、形を保てるぎりぎりの量までたっぷりの出汁を使っています。温度が下がるとふわふわの食感に変わり、大粒の牡蠣が添えられ贅沢な一品に。京都といえば外せない抹茶スイーツも、多く揃いました。こちらは今年の春に収穫された一番茶だけを使った、宇治抹茶のソフトクリームです。関向アナウンサー「うわ！めちゃめちゃ濃い！クリームの甘さと上にふんだんにかかった抹茶のほろ苦さ、はんなりーって感じ」「今日は母のお願いで、八ッ橋を買いに来ました。でも色んな種類があって迷っちゃいました」「最初に抹茶ソフト食べて。それから抹茶だんごと、いまカスタード」関向良子アナウンサー「お口に抹茶が付いています」「あっ！（抹茶）パウダーのやつ、すごいおいしくて、また期間中来ようかなと思ってます」今年は3階にも特設会場を設けて工芸品の販売も行っています。この催しは、西武秋田店で来週水曜日22日まで開かれています。