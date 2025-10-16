人里への出没が続いているクマについてです。



15日、秋田市郊外にある集落で撮影したクマの映像です。



今年はブナなどが凶作でエサ不足と言われていましたがクマは丸々とした姿をしてます。



集落にあるクリのほか、コメやソバといった農作物に依存するクマ。



人里で食べ物を得られた“成功体験”が行動をエスカレートさせ「クマは冬眠するもの」という我々の常識が通用しない事態がいま懸念されています。

■人里で喰うクマ

先月下旬、秋田市郊外のクリの木に設置したセンサーカメラの映像です。



体長1メートルを超える大きなクマが現れました。



クマは匂いを嗅ぐしぐさをしながら歩き回り、クリの木に登り始めました。



クマはその後も1時間以上カメラの周辺でクリを食べ続けていました。



川口大介記者

「鹿角市八幡平のソバ畑です。先ほどから一頭の成獣がソバを食べ続けています。道路沿いにあって車が通過していきますが気にせずソバを食べ続けています」



カメラで捉えられたクマたちはエサ不足と騒がれている中でも大きく丸々とした姿をしています。



人里にある食べ物を目当てに次々と押し寄せるクマ。



成功体験の先にあるクマの脅威に迫ります。

■カキに気付いた秋田のクマ

先月下旬。



秋田市郊外の集落を県のクマ専門職員近藤麻実さんと訪れました。



集落の中にはクマの痕跡が数多く残されていました。



近藤さん

「これカキですね。上折れてるのが古い折れ跡ですけど、おととしにやられたのか、雪で折れたのか、ちょっとそこは」

記者

「枝ぶりがちょっと小さいですもんね」

近藤さん

「そことそこも折れた跡があるので、なんか怪しいですよね。やられた実績がありそうな」



これからの時季、近藤さんが最も対策が必要だと考えているのが集落の中にあるカキです。



近藤さん

「1個の木から1,000個とか取れるんですよ、柿の実が。この調子でついてると。そりゃあ、食べ放題で、クマにとってはいいですよね」「クリが終わってすんなり冬眠に入ってくれればいいんですが、やっぱりおととしの何もなかった年に、カキを食べることを秋田のクマが覚えてしまった、覚えさせてしまったというところがあるので」



おととし以降、県内の至るところで目撃されたカキの木に現れるクマ。



エサ不足、そして大量出没を契機に、冬になってもカキを喰うクマが多く目撃されるようになりました。



今年1月。



五城目町の集落には真新しいクマの足跡がいくつも残されていました。



冬眠せずに集落を徘徊するクマをとらえようとカキの木の下にセンサーカメラを設置しました。



カメラを設置したその夜。



早速、大きなクマが現れました。



近藤さんはカキが食べられると学習したクマの存在が、冬眠しないクマを生み出した要因のひとつだと考えています。



近藤さん

「雪の中でも枝についているし、それがボトボト落ちた後でも、雪の下で保存されちゃっていて、掘り返して雪の下が木を食べれるみたいな状態にもなるので、そうなると本当にいつまでも保存食として残っているものをクマが食べ続けるということになるんですよね」



記者

「冬もあるから冬眠しないやつが生まれる」

近藤さん

「そうなんですよ。カキは、本当にカキに付いちゃうと厄介ですね」

■学習能力を生かした正しい対策を

有効なクマ対策として紹介されているラジオや鈴などの「音」。



集落には夜間も、ラジオを流し続けている住民がいましたが…



近藤さん

「クマとしては食べたいので、何回も様子を見に来るわけですよね。で、人がいるから行くのやめよう、音が鳴ってるから人がいるんだなっていう学習をするはずなんですけど、音が鳴ってても人がいないっていう時間の方が長いじゃないですか、24時間流していれば。夜中じゅうはずっと人がいないわけで。そうなってくると音の効果がなくなってしまうんですよね」



クマの高い学習能力を知った上で事故を防ぐためには。



近藤さんは音と人の存在を組み合わせて対策してほしいと話します。



近藤さん

「音鳴らし始めた最初は、鳴ってる間はクマが来ないと思うので、夜も畑が守れるっていうメリットはあるかもしれないんですけど、いずれ人がいなくても鳴ってるっていうふうなことが分かってしまうと、逆に人がいて作業してるのにそれにクマが気づかないで来ちゃうっていうことがあって、その作業してる方が危険っていうことがあるので、やっぱりそこはメリハリをつけて、人がいる時に音を鳴らしてほしい」

■クマの痕跡を見逃さない！

県内では農作業中や散歩中の人がクマに襲われる事態が相次いでいます。



防ぐポイントの1つとしてクマの痕跡、フィールドサインがあります。



道路沿いのクルミそして集落にあるクリやカキの木。



よく見ると折れた枝が積み重なっています。



これが「クマ棚」といわれる痕跡です。



クマは集めた枝を折りながら実を食べる習性があります。



県内では突然クリの木から降りてきたクマに襲われるケースも起きていて、こうしたサインを見逃さないことも重要です。



集落にクマを寄せ付けないためにも、そして冬の間の出没を防ぐためにも、これからの時季は集落にあるカキの木の管理・対策について今一度検討してみてください。