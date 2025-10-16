元NGT48の川越紗彩さんが1st写真集『なんとかなるなる』を自身の誕生日である10月14日に発売した。これまで見せてこなかった大人っぽい表情と大胆なバックショットが多数で見どころ豊富と話題の写真集について、できあがった写真集を見ながら、感想やこだわりについて本人に話を聞いた。

【写真】「でも写真集なんで、ちょっと大胆ぐらいのほうが自分的にもいいなって思ったので大満足です」

25歳の誕生日である10月14日に1st写真集『なんとかなるなる』を発売した元NGT48の川越紗彩さん


■「今まで見せてこなかった大人っぽい表情がすごいいっぱい載ってると思う」

――ついに写真集ができあがりましたが、今の気持ちを聞かせてください。

撮影はもちろん制作にも自分が一緒に携わることができたので、写真集として本になったのがすごいうれしいですし、見た瞬間にすごい感動しました。

――見どころはどこですか？

本当に全部なんですけど、やっぱり今まで着てこなかった衣装とか、バックショットが今回はすごい多く載っているので、そこも見どころです。

今まで見せてこなかった大人っぽい表情がすごいいっぱい載ってると思うので、そこもドキッとすると思うので見てほしいですし、いつもと変わらない無邪気な私の楽しんでいる姿もいっぱい見てほしいです。

――ここまで本格的なグラビアは初めてだと思いますが、今回挑戦したポーズもありましたか？

意識したわけでなく自然なポーズが多いと思いますが、いい瞬間をカメラマンさんがシャッターを押してくれたと思います。

横が紐になってる赤いスポーティ―なランジェリーを着てベッドの上を女豹のように歩いているカットが見開きで掲載されているのは見てほしいです。ちょっと強そうな女に見えると思います(笑)。自分じゃないみたい！けっこう脚も長く見えてうれしいです。

――バックショットが多めですね。

最初は大丈夫かなって思ってました。お尻は写真集で初めて見せると思って鍛えました。自分の中でも気に入ってるパーツなので、反響が気になりましたが、みんなから「おっふ」といっぱい言われました(笑)。

今までに見せてこなかったからこそこの写真集でいっぱい見せて「おおっ」って思いますね。お尻多めと思ってなかったんですけど、よく見たら、よく見たら、なんか透けてるやつとか、レースとかで、ハートドットとか、ちょっとお尻の割れ目が見えてるやつとかもあります。出来上がった写真集を見て自分でもびっくりしました。

――バックがドットになった黒のランジェリーとインスタでいいねが1万ついていた背表紙にもなっているピンクのランジェリーのバックショットがかなりバズってますね。

みんなお尻の話ばっかりしてるけど、実はちゃんとバストもきれいに見えるように盛れているので谷間もしっかり見てほしいです。盛れるようにスタイリストさんと相談しながら衣装を決めました。

水色のランジェリーもヘルシーだけど、めっちゃすごいんですよ。なんと水色のランジェリーのバストアップのページが見開き×2回で計4ページと、他の写真集では見たことがない構成になっています。

■「こんな表情もできるんだとか、初海外っていうこともあって大胆になれました」

――話を聞くとかなり大胆ですね。

もちろんちょっと恥ずかしかったです。でも写真集なんで、ちょっと大胆ぐらいのほうが自分的にもいいなって思ったので大満足です。ゆなこ(對馬優菜子・元NGT48)が写真集のバナナを食べているページを見てかわいいって言ってましたね。

――ランジェリー撮影で印象的だったことはありますか？

水色のランジェリーは裏地がなくて、完全にレースのみ。履いていてスースーしましたけど、バリはけっこう暑かったんで、ちょうどよかったです。バリの街ですれ違うお姉さんとか、ええっ！写真集を出すんですかみたいな衣装をしてたので、逆に負けちゃいけないなって思いました(笑)。

――對馬優菜子さんは写真集を上下にめっちゃ動かしながら見てましたね。

確かに、思わず写真を動かしたくなるようないろんなアングルの私が見られるんです。カメラマンさんが下から撮ってる写真があるんですけど、ぜひ写真集を顔の上に持って見てください。見開きのバストアップの写真は添い寝でお願いします(笑)。いろんな角度から見て楽しめる写真集です。

――ただページをめくるだけでなく、いろんな見方ができるので飽きないですね。あとは全体を通してビビッドピンクとか赤とか青とかカラフルですね。

本当にいろんな色味の衣装を着させていただいて、ページをめくるごとにすごいいろんな衣装が出てくるので、見ていて飽きないですし、すごい満足感があると思います。

先日パーソナルカラー診断してもらったんですけど、イエベ春で写真集で着た衣装は全部イエベ春に合ってたんですよ。フィッティングのときはまだ自分に合う色を知らなかったので、スタイリストさんと相談しながら決めたんですけど、結果自分の肌に合う色だったのでやっぱりすごいなって思いました。

――写真集が出ることによって、自分の気持ちの大きな変化はありましたか？

初めて海外に行って経験したこともありますし、水着や下着もいっぱい着たし、今までにやってこなかったからこそ、知らない自分を自分で知ることができました。こんな表情もできるんだとか、初海外っていうこともあって大胆になれました。

對馬優菜子さんとの2ショット。川越さんの1st写真集のお渡し会には對馬優菜子さんほか、曽我部優芽さん、古舘葵さんも参加


――1st写真集はどんな存在になりましたか？

期待以上の写真集になってます。一生ものとして大切にしたいものです。おばあちゃんになっても見ます。おばあちゃんはね、こんなにいいボディだったんだよって(笑)。

――最後にメッセージをお願いします。

本当に写真集を自分が出せるなんて思ってなかったです。だからこそ大胆にもなっています。何回見ても自分でも「おおっ」ってなるんです。だからたぶんファンの方が初めて見るとなったらびっくりすると思います。100点満点の大大満足の写真集です！本当にうれしいので、そんな私の写真集をみんなぜひ買ってください！

撮影･取材･文＝野木原晃一、スタイリスト＝菅晴子

