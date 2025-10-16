Balming Tigerが、Yaeji（イェジ）とのダブルシングル『wo ai ni / break it even』を世界同時リリースした。

今回は、同じ韓国にルーツを持つ米NYクィーンズ出身で、イギリス XL Recordingsに所属するYaejiとのコラボレーションだ。

「wo ai ni」は、人類にとって普遍的なテーマ“愛”について多言語を用いた歌詞に、ドリーミーなトラックとボップなサウンドがマッチした楽曲。また、「break it even」はBalming Tigerのこれまでの雰囲気を覆うような、ダークな雰囲気のトラックに一筋の光のような感情描写が歌われている。

また、先日リアクションビデオへの出演募集がSNSにて行われていたが、その映像が本日「wo ai ni」のMVとして公開された。

＜「wo ai ni」MVについてメンバーコメント＞

“愛”というシンプルでありながら力強いメッセージをテーマにした映像を作りたかったんです。これは“愛のドッキリカメラ”です。

＜M1.「wo ai ni」についてメンバーコメント＞

テーマがあるとすれば…ある対象を愛する心をそのまま盛り込んだ曲。製作の過程で韓国と米国のお互いのスタジオを行き来しながら多くの対話を交わし、私たちが話したい共通のテーマに辿り着いた。秋の涼しくて気持ちいい風のような感じで、この曲をファンにプレゼントしたかった。愛のメッセージは言語や国境も超越する。最も近くにあるのが、今私たちに何よりも必要な言葉。私たちは心の向くままに様々な国の言語で「愛してる」という言葉を羅列しはじめた。______San Yawn

＜M2.「break it even」についてメンバーコメント＞

愛する人たちの無理解に疲れ、すべてを諦めたように感じながらも、なお一筋の希望を握りしめ、暗い部屋で神様に人生について問いかける人の感情で歌いました。イェジと（ソウルの）楽園商店街で写真撮影を終えた後、レトロオーディオショップに一緒に立ち寄って話を交わしました。今回の作品に対する真剣な思いを感じることができ、また彼女が音楽を通じて世の中に愛を伝えたいと願う誠実な人だということを知りました。イェジが、他のメンバーたちはこれらの曲のメッセージについてどんな思いを持っているのかと尋ねた時、彼女の真心が感じられて感謝の気持ちが湧き、一緒に作品を作れることを嬉しく思いました。もっと真心を込めて取り組まなければならないと誓いました。彼女は常に学び続けている、素晴らしいアーティストです。______sogumm

ニューヨークのブルックリンにあるイェジのスタジオで制作したのですが、雨が降る灰色の空の下の工場地帯が思い出されます。日本の漫画『賭博黙示録カイジ』で、カイジがゲームに大敗して屈辱的な状況で「引き分けで手を打たないか…？」という場面が韓国で大人気だったのですが、その姿がまるで関係の終わり際に相手をもう一度取り戻したくて、自分がより深く傷ついたのに最後のプライドを捨てきれず、そのまま50:50で終わらせるような感じを連想させました。そこから着想を得て「break it even」というテーマが生まれました。バーミングタイガーの普段の音楽より少しダークな雰囲気が強いですが、やはり前述のスタジオの雰囲気に影響を大きく受けたのだと思います。______Omega Sapien

（文＝リアルサウンド編集部）