¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸ì¤ë¡ÖºÇ¸å¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à2»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ23.2Ê¬14.5ÆÀÅÀ8.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.5¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨61.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Áー¥à¤Ï¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥àÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ3¾¡1ÇÔ¡£10·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥ºÀï¤Ç¡¢2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹ºßÀÒ13¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï¡¢NBA¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Î¡ÖFIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬»Ä¤ê2Ç¯¤Ç¡¢2027－28¥·ー¥º¥ó¤¬¥×¥ìー¥äー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥êー¥°ºÇ¹âµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥±¥¬¤Ë¤Ç¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe 2night Show¡Ù¤Ø½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡ØBasketNews¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ïº£30ºÐ¤Ç¡¢36～38ºÐ¤Þ¤ÇNBA¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Áー¥à¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¤Í¡£¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡© ¡ÊNBA°úÂà¸å¤Ï¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£NBA¤òÎ¥¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¥®¥ê¥·¥ã¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¼«¿È¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ÇNBA¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾¥Áー¥à¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÖËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Áー¥à¤¬¥Õ¥£¥é¥È¥ê¥Æ¥£¥³¥¹¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡¢¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ÞËÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡211¥»¥ó¥Á109¥¥í¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÃË¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÁ´ÂÎ¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£Ç¯¤Î¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¥ä¥Ë¥¹¡ª