HANAが、10月25日放送の『沼にハマってきいてみた』（NHK Eテレ）に出演する。

今回は、国内だけでなくアジアを中心にグローバルな活躍が期待されるHANAにスポットを当て、10代に支持されるその魅力に迫る。番組HPのアンケートによると、10代がハマるHANAの最大の魅力は“パフォーマンス”だった。激しいダンスと力強く繊細なボーカル＆ラップによるクオリティの高いパフォーマンスが、“ハマったさん”をひきつけているという。

番組では、貴重なオーディション映像も交えながらメンバーそれぞれの個性豊かなキャラクターも紹介する。また、メンバー自身が振付した楽曲「Burning Flower」の映像を埼玉県の高校ダンス部に見てもらい、印象に残るパートをピックアップ。スタジオでは、メンバー自ら上手く踊れるポイントを解説し、お手本として振付を披露する。加えて、SNSでダンス動画が拡散されているデビュー曲「ROSE」を、全国の高校ダンス部8校がリレー形式でパフォーマンス。その完成度に、HANAのメンバーも驚きと感激の声を上げる。

さらに、HANAの“仕事の裏側”にも密着。雑誌の取材現場に潜入し、楽屋での過ごし方やメンバーの素顔も届ける。パフォーマンスコーナーでは、2ndシングル表題曲で等身大の恋心を歌ったグループ初のラブソング「Blue Jeans」を披露する。

