去年、岡山県内の私立高校の野球部で、男子生徒が複数の上級生からいじめを受けていたことが分かりました。被害者の生徒は、適応障害と診断され、退学を余儀なくされたとして会見を開きました。

【画像を見る】男子高校生が被害に遭った岡山県内の私立高校

（被害にあった男子生徒）

「受けた行為などによって、一時期は野球を見ることすら嫌になるほどでした」

会見で当時の苦しみをこう語ったのは、兵庫県に住む17歳の男子高校生です【画像①】。

この男子高校生は去年4月、岡山県内の私立高校に入学し、部活動は甲子園出場経験もある野球部に入部しました。



しかし、この生徒によりますと入部直後から去年9月にかけて、複数の上級生から「死ね、消えろ」などの暴言を吐かれたり、肛門に空気入れの先端を入れられるなどの暴行を受けたりしたということです。

被害者の生徒は自主退学を余儀なくされた

被害者の生徒は、このいじめが原因で適応障害を患い、昨年11月に自主退学を余儀なくされました。



（被害にあった男子生徒）

「甲子園という目標を追いかけて、高校生活3年間を過ごしたかったという強い後悔は、自分の中でいまでもずっとあります」

高校や加害者とは、すでに和解が成立しているということですが、被害者の生徒は自分と同じ目に遭う人をこれ以上増やしたくない、という思いから、会見を開くことを決めたといいます。



（被害にあった男子生徒）

「世間から言われる強豪校・古豪といったような高校での悪しき伝統などによって、いろいろな高校生が苦しんでいるというようなことを、この会見をもって伝えられたらなと思います」



「これから、高校野球に限らず、高校でスポーツに挑戦する中学生たちが同じ思いをしてほしくないこの気持ちでいっぱいです」



高校側は、「詳細についてはコメントできない」としています。