AKB48小栗有以、1stフォト＆スタイルブック発売決定！ゆいゆいと温泉旅気分を満喫

AKB48小栗有以が初のフォト＆スタイルブック（タイトル未定）を12月5日に発売する。

■メイクや愛用スキンケアなどの美容情報、お気に入りの私服紹介も

撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、“ゆいゆい”こと小栗の魅力を余すところなく収められている。

本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も必見。ゆいゆいと一緒に旅をしている気分で楽しむことができる。

さらに、“崩れない”で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアなどの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘り。小栗有以の魅力を一冊にぎゅっと詰めこんだ。

■書籍情報

2025.12.05 ON SALE

『小栗有以 1stフォト＆スタイルブック（タイトル未定）』

