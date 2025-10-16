猛アプローチが止まらない!!　素肌でマッサージデート＆ウェディングドレスで情熱的なキス【ラブキャッチャージャパン2考察】

※このコラムは『ラブキャッチャージャパン2』エピソード1〜4のネタバレを含みます。

■ウェディングドレス姿で情熱的なキス……

3話で行われたカップルチャレンジでは、予選で男女がペアになって行う二人三脚ビーチフラッグ、決勝では女性の身体に巻いたリボンを奪い合うリボン争奪バトルが行われ、ためくに＆うららペアが勝利。勝利したカップルはそれぞれ気になる相手を選んでデートできる特典が与えられ、ためくにはさくら、うららはかいりを選んだ。

うららとかいりに与えられたデート特典は幻の島で「トラッシュ・ザ・ドレス」という体験。これは花嫁と新郎の嘘偽りのない永遠の愛を証明するための儀式で、ウェディングドレスを水や塗料で汚して二度と着られないようにすることで、お互いに深い愛情と誠実な愛を誓うというもの。ドレス姿のうららと、それを愛おしそうに見つめるかいりの姿は疑心暗鬼になりながら送るラブマンションでの生活を忘れさせてくれるような美しいシーンだった。

さらに、「俺の中ではうららしか見えてない」「本当に好き」と真っ直ぐに愛の告白するかいり。うららの「疑ったりしないの？」との質問にも、「今はそんなこと考えてない」とキッパリ。さらに、残りの日数もラブコインをうららだけに入れ続けると宣言し、その上で「今ずっと（自分のラブコインが）0だけど それが1に変わって その1がうららからの票だったらめちゃくちゃ嬉しい」とこれまで控えめに見えていたかいりの猛アプローチが止まらない。最終的にはうららにキスをする積極性まで見せ、スタジオは大盛り上がりだった。

しかし、「（ラブコインが）0から1になることを信じてる」と願うかいりを待ち受けていたのは、ラブコインが0という結果。そう、うららは「コインを半分に割りたい」と悩むほどに揺れていたものの、結果的にキスまでしたかいりではなく、まさおに入れていた。ロマンチックなデートとキスでも変わらなかったかいりが心折れてしまわないか心配だ。

一方、ためくにはさくらとマッサージデートで「見た目がかわいいなと思ってた」と選んだ理由を述べ「年下がいいって言った瞬間シャッター下ろした」「年齢がコンプレックス」と圧倒的に年上であることからこれまでアプローチできなかったと明かす。しかし、どちらかというとためくにが気にするところは年齢ではなく言動であり、「第一印象かわいいなと思ったけど性格シャバイ可能性あるなと思った」と発言するなど、とにかくデリカシーが皆無なのである。

さらにはみんなの前でおじさんのボケをかましてMCから「そのボケいらない」と非難され、さくらに「（マッサージの時に）紙パンツ見せてって言われた」と暴露され「セクハラ発言」と指摘されるなど、どこまでもためくにのモテなさは続いている。年齢コンプよりも発言と立ち回りを気にしないと、マネーだとしてもラブだとしてもなんの成果も得られないので、ためくには他人ではなく自分を分析して見つめ直す必要がありそうだ。

■全員から疑われたあざと女王のまさかの真実

現状、圧倒的に疑われているあやな。男子メンバーの考察タイムでは「男は手玉に取れると思ってる気がする」「考えなくてもマネーっぽいのに考えたら余計マネーに感じる」と散々な言われようで、最終的には「マネー確定です」「瞳に諭吉が映ってる」と結論づけられる始末。いつもは女性メンバーの考察が怖いが、今回は男性メンバーの考察も怖い。確かにあやなの行動は全方位にあざとく、常に相手にとって都合のいいように振る舞うため、全員を落としにかかっているように見えるのだ。実際に筆者もこれまでの放送を見てあやなはマネーだと踏んでおり、スタジオMCの山本舞香さんも「あやなはマネー」と一貫している。

しかし、あやなの正体はまさかの展開で4話にして急遽明かされることになる。それが、今回から登場した「フライングセレモニー」。1名のみが最終日を待たずに告白できるが、告白した人は帰らなければいけないというルールだ。話し合いで決めることになったが、当然現時点で確信を持って告白できる人はいないため希望者は0となった。そこで告げられたのが、今気になっている人に投票できるラブラインの結果が0票だった、かいり、いぶき、えみり、サリオ、あやなの5名から決めろというもの。いくらなんでもグロい、グロすぎる。

男子メンバーからはマネーであるえみりが「自主退会がほぼ濃厚」「可能性ゼロって分かってるから」「ここまでモテないのは想定外だったかもしれないね」と言われていたが、マネーであるえみりはもちろんここで帰るわけにはいかない。しかし、それぞれ気になっている人物がいて、ここからまだまだアプローチしたいと思っている参加者もここで折れるわけにはいかない。実質“自主退去の押し付け合い”をする地獄絵図の中、名乗り出たのはまさかのあやなだった。

あやなはたつやかいぶきが気になっているものの、「（みんなが）押し付け合いみたいになってるの見てられない」「みんなは頑張る相手が確定してるのに、私だけまだ迷ってる自分がいる」と言い、それなら自分が笑顔で「頑張ってね」と他の参加者の恋を応援するという決断に至ったのだ。

ほぼ全員からマネーだと疑われたあやなの、まさかの自主退去。男性メンバーからすればマネーが減ったと思ったかもしれないが、あやなが去った後に明かされたのは、あやなはラブだったという衝撃の真実だった。そう、あやなはただただ恋愛がしたい純粋な女の子で、だからこそいろんな人にアプローチをしてみて“自分が恋できる相手”を探していただけだったのだ。こんな最悪な結末があっていいのか。疑って申し訳ないという言葉だけでは謝罪しきれない。

最初からあやなを疑い、みんなの前であやなをマネーだと言い続け、真面目に恋愛をしようとしていたあやなの邪魔をしてしまったためくににとっても、この真実は打撃が大きいだろう。罪悪感でいっぱいになったためくにがこれから恋愛できるとしたらよほど肝がすわっているし、そもそも女性メンバーからの印象が良くなかったためくにがあやなにしてきたことを考えれば、ここから挽回するなんてほぼ不可能ではないだろうか。今回の件を反省してためくにには心を入れ替えて欲しいし、考察も大事だが恋愛にも集中してほしい。

■中盤にして明かされるマネーの人数

4話の最後では、参加者9人中3人がマネーキャッチャーだと明かされ、参加者やスタジオメンバーに衝撃が走る。正直マネーが少ないのはラブにとってはありがたいのではないかと思ったが、裏を返せば3分の2はラブなので、マネーからすれば賞金を手にできる可能性は高くなる。さらにマネーにとってはライバルが少ないとなると賞金1,000万を総取りできる確率も高いので、3人で山分けしたとしても約333万、2人なら500万円とかなりの大金が手に入る。これはマネーが後半に向けて大きく動き出しそうで注目だ。

また、純粋にラブで参加している人間がほとんどだということが分かった今、マネーに絶対賞金を渡して欲しくないし、全員がラブ同士で幸せになって成立したカップルで1,000万円を山分けする未来があって欲しいと思ってしまう。ABEMAさん、今からそういうルールに変えませんか？？

次回の予告では“脱落者を1名決めてください”というまさかの2夜連続での過酷すぎる指示が出される場面も。ただでさえ疑心暗鬼になり胃がキリキリするような状況の中、自分たちで脱落者を決めるような展開を強いられるなんてキツすぎる……！ なんとしてでもマネーを脱落者として選んで欲しいが、見極められるのか……。次回の放送も楽しみにしたい。

『ラブキャッチャージャパン2』番組概要

毎週火曜夜9時〜放送中（全8回）

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第1話URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p10

（瑞姫）