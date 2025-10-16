森崎ウィン×向井康二W主演映画『（LOVE SONG）』サントラの全世界配信が決定「たくさんの方に聴いていただけたら」（向井）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』の珠玉の劇伴楽曲を収録したオリジナルサウンドトラックが、本作公開日の10月31日より各音楽配信サービスにて全世界配信されることが決定した。

■サウンドトラックには、カイ役の向井康二が劇中で披露する「LOVE SONG」も収録

日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品『（LOVE SONG）』。東京とバンコクを舞台に、ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）の運命を、未完成のラブソングが繋ぐピュアラブストーリーとなっている。

サウンドトラックには、劇中に流れる劇伴楽曲に加え、カイ役の向井康二が劇中で披露する「LOVE SONG」も収録。

また、カイの部屋で過ごすソウタとカイの手を切り取ったジャケットビジュアル（※メイン写真）も解禁。ソウタが伸ばす手と、それを待つカイの手。その構図から、ふたりの関係性までもが伝わってくる。本作を象徴するアイテムのひとつである“ひまわり”も印象的なビジュアルとなっている。

物語の中でソウタとカイの運命を繋ぐ大切な劇中曲「LOVE SONG」は、作詞・作曲だけでなく、楽器演奏、編曲、プロデュースのすべてをひとりでこなす、タイのマルチプレイヤー、The TOYSがプロデュース。

この「LOVE SONG」を初めて披露するライブシーンは、公開前から大きな注目を集めるシーンのひとつとなっており、向井は撮影に入る前から練習を重ねて挑んだ。

