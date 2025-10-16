globe、短冊型シングル全19作が復刻 “幻”の「winter comes around again」も収録した豪華BOXを来年発売
デビュー30周年を迎えたglobeが、記念リリース企画第4弾として、8センチシングルを集めた豪華BOX『Premium Limited 8cm Single BOX』を2026年1月1日に発売する。
【画像】ファンは見逃せない…！豪華BOX『Premium Limited 8cm Single BOX』イメージ
今回収録されるのは、「Feel Like dance」「DEPARTURES」「Can't Stop Fallin' in Love」など、かつて8センチシングル（いわゆる短冊型）でリリースされた初期の代表曲18作品。これらはCD市場のフォーマットが12センチに移行する前までに発表されたもので、現在はすべて廃盤。12センチ盤での再発も行われていないため、実質的に入手が困難となっていた。
さらに、13作目「wanna Be A Dreammaker」から16作目「Perfume of love」までの4作品の連続購入キャンペーン特典としてのみ製作された「winter comes around again」も初収録。これまで市場に出回ることのなかった“幻の1枚”が復刻されるのは初の試みとなる。
BOXにはシリアルナンバー入りのプレートチャーム、30周年記念ロゴの特製ピンズ、CDアダプターといった記念アイテムも封入され、当時の8cm盤の仕様を可能な限り再現しつつ、豪華仕様で仕上げられている。販売は完全数量限定の初回生産のみで、価格は税込2万5000円。
収録されるシングルは、「Feel Like dance」「Joy to the love」「SWEET PAIN」「DEPARTURES」「FREEDOM」「Is this love」「Can't Stop Fallin' in Love」「FACE」「FACES PLACES」「Anytime smokin' cigarette」「Wanderin' Destiny」「Love again」「wanna Be A Dreammaker」「Sa Yo Na Ra」「sweet heart」「Perfume of love」「MISS YOUR BODY」「still growin' up」、そして特典シングル「winter comes around again」の全19作品。
globeの音源をリアルタイムで手にしてきた世代にとっても、後年ファンになったリスナーにとっても価値の高いこのBOX。初回生産限定という仕様からも、コレクターズアイテムとしての注目度は高く、まさに“最後のチャンス”となるかもしれない。
【画像】ファンは見逃せない…！豪華BOX『Premium Limited 8cm Single BOX』イメージ
今回収録されるのは、「Feel Like dance」「DEPARTURES」「Can't Stop Fallin' in Love」など、かつて8センチシングル（いわゆる短冊型）でリリースされた初期の代表曲18作品。これらはCD市場のフォーマットが12センチに移行する前までに発表されたもので、現在はすべて廃盤。12センチ盤での再発も行われていないため、実質的に入手が困難となっていた。
BOXにはシリアルナンバー入りのプレートチャーム、30周年記念ロゴの特製ピンズ、CDアダプターといった記念アイテムも封入され、当時の8cm盤の仕様を可能な限り再現しつつ、豪華仕様で仕上げられている。販売は完全数量限定の初回生産のみで、価格は税込2万5000円。
収録されるシングルは、「Feel Like dance」「Joy to the love」「SWEET PAIN」「DEPARTURES」「FREEDOM」「Is this love」「Can't Stop Fallin' in Love」「FACE」「FACES PLACES」「Anytime smokin' cigarette」「Wanderin' Destiny」「Love again」「wanna Be A Dreammaker」「Sa Yo Na Ra」「sweet heart」「Perfume of love」「MISS YOUR BODY」「still growin' up」、そして特典シングル「winter comes around again」の全19作品。
globeの音源をリアルタイムで手にしてきた世代にとっても、後年ファンになったリスナーにとっても価値の高いこのBOX。初回生産限定という仕様からも、コレクターズアイテムとしての注目度は高く、まさに“最後のチャンス”となるかもしれない。