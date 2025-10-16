野村康太、1st写真集『暁紀』発売前重版決定 鍛え上げられた肉体美が話題に
俳優・野村康太の1st写真集『暁紀（読み：あかつき）』（講談社）が、24日の発売日を前に重版が決定した。
【写真集カット】彫刻？鍛え上げられた肉体美を披露する野村康太
本作は「はじめての一人旅」をテーマに、韓国・ソウルのさまざまなシチュエーションで撮影。タイトルの『暁紀』には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が大いに期待される野村の「夜明け」という意味が込められている。
21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられたその肉体美も話題に。先行カットやオフショットがSNSで公開されるたびに「こんなにしっかり筋肉見せてもらえるなんて」「可愛いとセクシーのマリアージュがすごい…」と、たくさんの反響が寄せられている。大の筋トレ好きの野村が写真集のために仕上げたというボディを惜しみなく披露したカットが写真集本誌には多数収録されている。
また、限定カットが付いた増量版の電子書籍も販売が決定。より“刺激的な”カットも含まれている。
発売日当日には、インスタライブの実施も予定されている。
【写真集カット】彫刻？鍛え上げられた肉体美を披露する野村康太
本作は「はじめての一人旅」をテーマに、韓国・ソウルのさまざまなシチュエーションで撮影。タイトルの『暁紀』には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が大いに期待される野村の「夜明け」という意味が込められている。
21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられたその肉体美も話題に。先行カットやオフショットがSNSで公開されるたびに「こんなにしっかり筋肉見せてもらえるなんて」「可愛いとセクシーのマリアージュがすごい…」と、たくさんの反響が寄せられている。大の筋トレ好きの野村が写真集のために仕上げたというボディを惜しみなく披露したカットが写真集本誌には多数収録されている。
また、限定カットが付いた増量版の電子書籍も販売が決定。より“刺激的な”カットも含まれている。
発売日当日には、インスタライブの実施も予定されている。