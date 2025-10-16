黒崎煌代、映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』でラップに挑戦 南沙良×出口夏希W主演作
俳優の南沙良、出口夏希がダブル主演する映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月16日公開）より、黒崎煌代の場面写真が初解禁された。
【画像】3人でプリクラを撮るオフショット
本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅の同名青春小説が原作。未来が見えない町に暮らす朴秀美（南）と矢口美流紅（出口）たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない！彼女たちは、岩隈真子（吉田美月喜）らを巻き込んで、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める。
黒崎は、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』（2023年）で俳優デビューし、初主演作『見はらし世代』（公開中）が「第78回カンヌ国際映画祭」監督週間に選出。今年公開の『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』、『ストロベリームーン 余命半年の恋』（10月17日公開）、『アフター・ザ・クエイク』（公開中）にも出演するなど、今もっとも勢いのある若手俳優の一人。
本作では、ラッパーを夢見る秀美の仲間で、彼女に想いを寄せる青年・ジャッキーを演じる黒崎は、「ジャッキーはラップをする青年で、荘子itさんをはじめ多くの方々にご指導いただきました。真剣に向き合いながらも楽しくラップのシーンを撮影できました」と振り返る。
さらに、「児山隆監督のセンスが炸裂しながらも、芯の強いメッセージがきちんと届く作品です。一映画ファンとして、心から大好きだと言えます」とコメント。公開された場面写真では、ピアスにストリートファッションをまとい、これまでにない一面を見せている。
【画像】3人でプリクラを撮るオフショット
本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅の同名青春小説が原作。未来が見えない町に暮らす朴秀美（南）と矢口美流紅（出口）たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない！彼女たちは、岩隈真子（吉田美月喜）らを巻き込んで、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める。
本作では、ラッパーを夢見る秀美の仲間で、彼女に想いを寄せる青年・ジャッキーを演じる黒崎は、「ジャッキーはラップをする青年で、荘子itさんをはじめ多くの方々にご指導いただきました。真剣に向き合いながらも楽しくラップのシーンを撮影できました」と振り返る。
さらに、「児山隆監督のセンスが炸裂しながらも、芯の強いメッセージがきちんと届く作品です。一映画ファンとして、心から大好きだと言えます」とコメント。公開された場面写真では、ピアスにストリートファッションをまとい、これまでにない一面を見せている。