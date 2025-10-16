LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は10月16日（木）、Thunderbolt 5を搭載した31.5型6Kモニター「32U990A-S」の予約受付を開始した。直販サイトと一部販売店で受け付けている。一般店頭での発売日は11月11日（火）。直販価格は31万9,000円。

6K解像度（6,144×3,456）の31.5型パネルを採用するPCモニター。9月30日に11月下旬での発売が予告されていた。

6K解像度では世界初というThunderbolt 5対応ポートを搭載。DCI-P3の98%、Adobe RGBの99.5%をカバーする色域をうたい、HDR 600での表示にも対応する。ハードウェアキャリブレーションにも対応。

30型クラスの6Kモニターとしては、Appleの「Pro Display XDR」（Retina 6K）やASUSの「ProArt PA32QVC」が挙げられる。どちらもThunderbolt対応のUSB Type-Cコネクターを備えるが、前者はThunderbolt 3、後者はThunderbolt 4に対応している。