唐沢寿明、「オタクじゃないとできない」“日本全国スゴい人”に驚がく＆感動【コメントあり】
俳優の唐沢寿明が、17日放送のテレ東『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』（毎週金曜 後8：00）に出演する。
今回、唐沢をゲストに「行楽シーズンだ！日本全国スゴい人、見つけてきちゃいました！スペシャル」と題し、30分拡大版を送る。人気企画「開かずの金庫」では、広島県三次市で元銀行・図書館・今は人形館となっている建物に眠る、開かずの金庫開錠に挑む。100年前から存在していたという金庫を酒井貴士（ザ・マミィ）がリポートする。
ホームセンターでDIYマニアに密着する「ホームセンターでそれ買って何を作るんですか？」では、パイプのジョイントを買う家族と発泡スチロールボードを買う女子大生に突撃取材。
さらに、みんなが使っているあの商品の作り方の秘密に迫る「職人の秘密 コレ地味だけど凄い技なんです!!」では、東京都江戸川区「眼鏡ノ奥山」のメガネ製造工程で一番難しい工程や、埼玉県蓮田市の帽子工房「WASABISM」の作るのが一番難しい帽子を調査する。
人気企画「激レア食材ハンター野人を追え！」では、都会の河川で大物食材を捕らえ、世界にも進出する野人谷田をワタリ119がリポート。前回、アメリカで開催された「巨大ナマズ捕獲世界大会」で完全に敗北してしまったが、アメリカナマズは日本にもいる！ということで、リベンジに挑む。
同番組では、17日、24日、31日と3週連続で10月期ドラマ9『コーチ』主演の唐沢をはじめ倉科カナ、犬飼貴丈がゲスト出演する。
■唐沢寿明コメント
所さんをよく知っているので、やりやすかったです。内容も見たことがないようなことばかりで、楽しかったです！こんなことやっている人がいるんだっていうのを初めて見るので、驚きや感動がありました。最後のナマズはすごかったね！でもトータルで見ると、全員オタクだね。一つのことにこだわって、地味だけどやり続けている人っていうのは、人に分かってもらおうと思ってやってるわけではなく、自分で好きでやっているのが、オタクじゃないとできない。っていうのが分かったな。オタッキーな人じゃないと、すっごい時間かかってもこんなことずっとやってらんない、っていうのばっかりだった。所さんの番組でもすごい人たちが出てきて驚くと思いますが、『コーチ』でも驚きと感動がありますので楽しんでいただきたいです。
