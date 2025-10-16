フィロソフィーのダンス、広瀬香美プロデュースの新曲「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」をクリスマスイブにリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フィロソフィーのダンスが、11枚目シングル「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」を12月24日にCDリリース、12月3日先行配信することが決定。あわせて新しいアーティスト写真が公開された。

■CD収録曲すべてがウィンターソング

「結成10周年」「メジャーデビュー5周年」「新体制3周年」を迎えた“2025年”のフィロソフィーのダンス。 “トリプルアニバーサリーイヤー”の締めくくりとなる第3弾シングルは、広瀬香美による作詞作曲、プロデュースの表題曲をはじめ、収録される全4曲がすべてウィンターソング。

「冬の女王」と称され、世代を超えて愛される数々のヒット曲を生み出し、さらに多方面でアーティストのプロデュースも手掛ける広瀬香美。その圧倒的な音楽的手腕と審美眼を持つ彼女が、フィロソフィーのダンスの才能にいち早く目を留め、強く惚れ込んだことから今回のコラボレーションが実現。

「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」は、サウンドと歌詞の随所に「広瀬香美」感満載のファンキーな一曲。 カップリングもクリスマスソング、ウィンターソングで固めた、この冬を彩る作品となっている。

さらに、11月9日の東京・有明ガーデンを皮切りに行われるCD発売記念リリースイベントのスケジュール、CD購入店頭特典も公開された。詳細はオフィシャルサイトなどで確認しよう。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」

2025.12.24 ON SALE

SINGLE「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」

