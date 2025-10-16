森崎ウィン＆向井康二W主演『（LOVE SONG）』サウンドトラック発売決定 向井歌唱の劇中曲も収録【コメントあり】
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）の劇伴楽曲に加え、カイ役の向井が劇中で披露する劇中曲「LOVE SONG」も収録されるサウンドトラックが、公開日である31日に全世界で配信される。あわせて、森崎と向井が劇中曲の魅力を語るコメントも到着した。
【場面カット】ステージで「LOVE SONG」を歌う向井康二
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
ジャケットビジュアルも公開された。収められているのは、カイ（向井）の部屋で過ごすソウタ（森崎）とカイの手を切り取った1枚。ソウタが伸ばす手と、それを待つカイの手。その構図から、2人の関係性までも伝わってくるようだ。本作を象徴するアイテムの一つであるひまわりも印象的なビジュアルとなっている。
物語の中でソウタとカイの運命を繋ぐ大切な劇中曲「LOVE SONG」は、タイで、作詞・作曲だけでなく、楽器演奏、編曲、プロデュースの全てを1人でこなすマルチ・プレイヤーのThe TOYSがプロデュース。劇中曲「LOVE SONG」について、森崎は「初めてこの曲を聴いたとき、本当に純粋に“なんていい曲なんだろう”と感じました。キャッチーなメロディーが耳に残り、思わず口ずさみたくなるような魅力があります。同時に、映画全体を象徴するような切なさもあり、聴くほどに胸にじんわりと響いてきます。愛しさや優しさ、そして深い愛情が感じられる、そんな奥行きのある楽曲だと思いました」と語る。また向井も「メロディーが本当に素敵で、タイの方が作られたこともあり聞きなじみのないメロディーだったんですが、聴けば聴くほどクセになっていきました。歌詞がすごくストレートで、伝えたい想いがまっすぐに響いてくるんです」と曲への印象を語った。
さらに、公開前から大きな注目を集めるシーンの1つとなっている、この「LOVE SONG」を初めて披露するライブシーン。向井は撮影に入る前から練習を重ねて挑んだ。撮影について森崎は「コウちゃん（向井）の歌を初めて聴いたときは、本当に感動しました。まず、あの高いキーをあれほど美しく歌い上げることに驚かされましたし、楽曲自体が彼の声に驚くほどよく合っていました。撮影現場でも、コウちゃんの歌声を聴いているだけで自然と涙がこみ上げてくる瞬間があり、この曲が彼の想いに深く寄り添っているのを感じました。改めて、本当に彼にぴったりの楽曲だと思います」と向井の歌声について振り返った。
それに対し、向井は「たくさん練習を重ねて自分の身体に馴染ませていたので、昔から歌ってきたような自然さも出せたかなと思います。ソウタに届くように歌いましたが、映画の中ではどう映っているのか。僕自身も楽しみです。撮影中も何度も歌って、本当に思い出深い曲になりました」と撮影時の心境を振り返った。最後に、向井は「公開日に合わせて発売されるので、“観る前に聴くか、観た後に聴くか”も楽しみ方のひとつ。たくさんの方に聴いていただけたらうれしいです」と期待を語った。
■コメント全文
▼森崎ウィン
初めてこの曲を聴いたとき、本当に純粋に“なんていい曲なんだろう”と感じました。キャッチーなメロディーが耳に残り、思わず口ずさみたくなるような魅力があります。同時に、映画全体を象徴するような切なさもあり、聴くほどに胸にじんわりと響いてきます。愛しさや優しさ、そして深い愛情が感じられる、そんな奥行きのある楽曲だと思いました。
コウちゃん（向井康二）の歌を初めて聴いたときは、本当に感動しました。まず、あの高いキーをあれほど美しく歌い上げることに驚かされましたし、楽曲自体が彼の声に驚くほどよく合っていました。撮影現場でも、コウちゃんの歌声を聴いているだけで自然と涙がこみ上げてくる瞬間があり、この曲が彼の想いに深く寄り添っているのを感じました。改めて、本当に彼にぴったりの楽曲だと思います。
▼向井康二
メロディーが本当に素敵で、タイの方が作られたこともあり聞きなじみのないメロディーだったんですが、聴けば聴くほどクセになっていきました。歌詞がすごくストレートで、伝えたい想いがまっすぐに響いてくるんです。たくさん練習を重ねて自分の身体に馴染ませていたので、昔から歌ってきたような自然さも出せたかなと思います。ソウタに届くように歌いましたが、映画の中ではどう映っているのか。僕自身も楽しみです。撮影中も何度も歌って、本当に思い出深い曲になりました。
映画といえばサントラですが、カイが歌った曲が収録されているのはとてもうれしいですし、公開日に合わせて発売されるので“観る前に聴くか、観た後に聴くか”も楽しみ方のひとつだと思います。僕にとってサウンドトラックは初めてなので、たくさんの方に聴いていただけたらうれしいです。
