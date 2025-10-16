HANA、最大の魅力“パフォーマンス”に迫る Eテレ『沼にハマってきいてみた』出演
7人組ガールズグループ・HANAが、25日放送のNHK Eテレ『沼にハマってきいてみた』（後8：00〜後8：45）に出演する。
【番組カット】教室で…授業を受けるHANA
同番組は、10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫るバラエティー番組。今回は、HANAを特集する。
HANAは、SKY-HIとちゃんみながタッグを組んだオーディション『No No Girls（通称：ノノガ）』から誕生した7人組ガールズグループ。コンプレックスや挫折した経験を持つ参加者がひたむきに課題と向き合う姿が10代を中心にバズり、社会現象化した。１月に行われた最終審査の配信は同時接続者数56万人を超える驚異的な記録をたたき出した。４月２日に発表したデビュー曲「ROSE」は、ちゃんみなが手がける独特な楽曲の世界観が話題となり、大ヒット。その後も快進撃を続け、国内だけではなく、アジアを中心にグローバルな活躍が期待されるHANAにスポットを当て、10代に支持されるその魅力に迫る。
番組ホームページのアンケートによると、HANAの最大の魅力はパフォーマンス。激しいダンスと力強く繊細なボーカル＆ラップによるクオリティの高いパフォーマンスがひきつけられる要因となっていた。番組では貴重なオーディション映像も交えながらメンバーそれぞれの個性豊かなキャラクターを紹介する。そして、メンバー自身が振付をした楽曲「Burning Flower」の映像を埼玉県の高校ダンス部に見てもらい、印象に残るパートをピックアップ。スタジオではメンバー自ら上手く踊れるポイントを解説し、お手本として振付を披露する。
また、SNSでダンス動画が拡散されているデビュー曲「ROSE」を、全国の高校ダンス部8校がリレー形式でパフォーマンス。その完成度にHANAのメンバーも驚きと感激の声をあげる。
さらに、番組ではHANAの仕事の裏側に密着。雑誌の取材現場に潜入し、楽屋での過ごし方やメンバーの素顔もたっぷり届ける。
パフォーマンスコーナーでは、セカンドシングル表題曲で等身大の恋心を歌ったHANAとして初めてのラブソング「Blue Jeans」を披露する。
【番組カット】教室で…授業を受けるHANA
同番組は、10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫るバラエティー番組。今回は、HANAを特集する。
HANAは、SKY-HIとちゃんみながタッグを組んだオーディション『No No Girls（通称：ノノガ）』から誕生した7人組ガールズグループ。コンプレックスや挫折した経験を持つ参加者がひたむきに課題と向き合う姿が10代を中心にバズり、社会現象化した。１月に行われた最終審査の配信は同時接続者数56万人を超える驚異的な記録をたたき出した。４月２日に発表したデビュー曲「ROSE」は、ちゃんみなが手がける独特な楽曲の世界観が話題となり、大ヒット。その後も快進撃を続け、国内だけではなく、アジアを中心にグローバルな活躍が期待されるHANAにスポットを当て、10代に支持されるその魅力に迫る。
また、SNSでダンス動画が拡散されているデビュー曲「ROSE」を、全国の高校ダンス部8校がリレー形式でパフォーマンス。その完成度にHANAのメンバーも驚きと感激の声をあげる。
さらに、番組ではHANAの仕事の裏側に密着。雑誌の取材現場に潜入し、楽屋での過ごし方やメンバーの素顔もたっぷり届ける。
パフォーマンスコーナーでは、セカンドシングル表題曲で等身大の恋心を歌ったHANAとして初めてのラブソング「Blue Jeans」を披露する。