『らんま1/2』幻の神拳・火中天津甘栗拳を習得へ 浴衣姿もチラリな第15話あらすじ＆場面カット
アニメ『らんま1/2』第2期の第3話（通算15話）のあらすじ＆先行カットが公開された。
【画像】浴衣姿の女らんま！シャンプーも登場 公開された場面カット
第15話「火中天津甘栗拳」は、コロンによって総身猫舌のツボを押され、熱さに弱い体質になってしまったらんま。総身猫舌を直すにはコロンが持つ丸薬・不死鳥丸が必要となる。
不死鳥丸を手に入れるためには、幻の神拳・火中天津甘栗拳を習得しなければならない！火の熱さに苦戦するらんまだったが、金魚すくいにヒントを得て、コロンに勝負を挑む！
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
