「右京ファン」が待ち望んだ『相棒 season24』（テレビ朝日系）が10月16日にスタートした。

「シリーズ誕生25周年というアニバーサリーイヤーでの放送ということもあり、2クールにわたり放送されます。

初回は拡大スペシャル『死して償え〜疑惑の殺人〜人間国宝の闇』で、ストーリーは15年前に人間国宝の講談師・瀧澤青竜（片岡鶴太郎）の屋敷で起きた殺人事件の真相解明でした。

犯人には最高裁で死刑判決がくだされましたが、冤罪（えんざい）の可能性が浮上。水谷豊さんが演じる杉下右京は、自身の身分を隠して瀧澤に弟子入り。雑用などをこなしながら潜入捜査を開始しました。右京のバディは寺脇康文さんが演じる亀山薫です。

水谷さんも番組公式サイトなどで『先が読めません』と語るように、2話以降も意表をついた展開が繰り広げられるそうです」（芸能記者）

ところで、じつは主人公・右京以上に視聴者の注目を集めた「出演者」がいた。グレーの毛色のプードルだ。

「冒頭、瀧澤邸から作務衣を着た右京さんが巨大なプードルのリードを持ちながら出てきたのです。昨今、プードルといえば家庭犬の『トイ・プードル』ですが、右京さんが連れていたのは大型の『スタンダード・プードル』。体高は50センチ、体重は25キロになる迫力ある大型犬種です。

どうやら、内弟子になった右京さんが、師匠の飼い犬を散歩させたようですが、この意外なスタートに視聴者も『ワンちゃんが事件の鍵を握っているのか。これは伏線か』と話題にしています」（芸能記者）

Xにも

《いきなり右京さんが巨大プードルをつれて登場したのでビビった》

《右京さんの和服姿とプードル 散歩からのスタートとは、いきなりインパクト大やな》

といった驚きから

《スタンダードプードルね… 相棒。 何かカギになるのかな》

など今後の展開とのつながりを推理するポストが寄せられていた。

果たしてプードルは再登場するのか。ある意味、人間ドラマよりも楽しみだ。