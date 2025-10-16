HANA、全国の高校ダンス部8校がリレー形式で「ROSE」をパフォーマンスする姿に大感激

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが、10月25日放送のNHK Eテレ『沼にハマってきいてみた』に出演する。

■コンプレックスや挫折を経験したメンバーがひたむきに努力する姿が10代を中心に大バズり

『沼にハマってきいてみた』は、10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫るバラエティ番組。

SKY-HIとちゃんみながタッグを組んだオーディション『No No Girls』（通称『ノノガ』）から誕生した7人組ガールズグループHANAは、コンプレックスや挫折した経験を持つ参加者がひたむきに課題と向き合う姿が10代を中心にバズり、社会現象化。2025年1月に行われた最終審査の配信は、同時接続者数56万人を超える驚異的な記録を叩き出した。

4月2日に発表したデビュー曲「ROSE」は、ちゃんみなが手掛ける独特な楽曲の世界観が話題となり大ヒット。その後も快進撃を続け、国内だけではなく、アジアを中心にグローバルな活躍が期待されるHANAにスポットを当て、10代に支持されるその魅力に迫る。

■メンバー自らHANAのパフォーマンスを解説し、振付を披露！

番組HPアンケートによると、10代がハマるHANAの最大の魅力は“パフォーマンス”。激しいダンスと力強く繊細なボーカル＆ラップによるクオリティの高いパフォーマンスが、ハマったさんを惹き付けている。

番組では貴重なオーディション映像も交えながら、メンバーそれぞれの個性豊かなキャラクターを紹介。そして、メンバー自身が振付をした楽曲「Burning Flower」の映像を埼玉県の高校ダンス部に観てもらい、印象に残るパートをピックアップ。スタジオではメンバー自ら上手く踊れるポイントを解説し、お手本として振付を披露する。

また、SNSでダンス動画が拡散されているデビュー曲「ROSE」を、全国の高校ダンス部8校がリレー形式でパフォーマンス。その完成度にHANAのメンバーも驚きと感激の声を上げる。

さらに番組では、HANAの“仕事の裏側”に密着。雑誌の取材現場に潜入し、楽屋での過ごし方やメンバーの素顔もたっぷり届けられる。

パフォーマンスコーナーでは、等身大の恋心を歌った、HANAとして初のラブソング「Blue Jeans」を披露。ぜひ、番組をチェックしよう。

■【画像】10月25日放送『沼にハマってきいてみた』場面写真

■番組情報

NHK Eテレ『沼にハマってきいてみた』

10/25（土）20:00～20:45

※NHK ONEにて同時配信、1週間見逃し配信あり

再放送：10/31（金）24:00～

※NHK ONEにて同時配信

MC：ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、サーヤ（ラランド）

ゲスト：HANA

森本晋太郎（トンツカタン）、伊東健人（ぬっしーの声）

■関連リンク

『沼にハマってきいてみた』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/hamatta/ts/KNY2YKWLG9/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo