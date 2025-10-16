「日経225ミニ」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限9452枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9452枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9452( 9452)
ソシエテジェネラル証券 3573( 3573)
SBI証券 4528( 2084)
楽天証券 3195( 1293)
松井証券 562( 562)
三菱UFJeスマート 553( 499)
マネックス証券 286( 286)
JPモルガン証券 208( 208)
バークレイズ証券 185( 185)
日産証券 176( 176)
ドイツ証券 102( 102)
フィリップ証券 58( 58)
インタラクティブ証券 40( 40)
岩井コスモ証券 38( 38)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 208601( 208601)
ソシエテジェネラル証券 96720( 96720)
SBI証券 103669( 48353)
松井証券 33012( 33012)
楽天証券 59747( 28689)
バークレイズ証券 22034( 22034)
三菱UFJeスマート 18475( 10865)
日産証券 10622( 10622)
サスケハナ・ホンコン 10398( 10398)
マネックス証券 6496( 6496)
JPモルガン証券 5601( 5601)
ビーオブエー証券 3300( 3300)
フィリップ証券 2783( 2783)
ゴールドマン証券 2527( 2519)
BNPパリバ証券 1023( 1023)
大和証券 929( 929)
モルガンMUFG証券 804( 778)
野村証券 684( 684)
インタラクティブ証券 680( 680)
UBS証券 631( 631)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 388( 388)
ソシエテジェネラル証券 296( 296)
SBI証券 108( 54)
フィリップ証券 51( 51)
楽天証券 129( 29)
三菱UFJeスマート 36( 24)
JPモルガン証券 18( 18)
マネックス証券 15( 15)
松井証券 12( 12)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース