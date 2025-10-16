「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万5737枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5737枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25737( 25737)
ソシエテジェネラル証券 13468( 13468)
SBI証券 2882( 1344)
楽天証券 2544( 1120)
松井証券 871( 871)
日産証券 391( 391)
三菱UFJeスマート 379( 271)
マネックス証券 246( 246)
フィリップ証券 182( 182)
岩井コスモ証券 107( 107)
インタラクティブ証券 79( 79)
JPモルガン証券 46( 46)
バークレイズ証券 34( 34)
安藤証券 20( 20)
光世証券 16( 16)
ドイツ証券 15( 15)
東海東京証券 12( 12)
BNPパリバ証券 5( 5)
豊証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 215169( 215169)
ソシエテジェネラル証券 143517( 143517)
SBI証券 67576( 35384)
松井証券 27528( 27528)
バークレイズ証券 25240( 25240)
サスケハナ・ホンコン 20200( 20200)
楽天証券 38882( 19394)
日産証券 13929( 13929)
三菱UFJeスマート 12316( 7470)
JPモルガン証券 7122( 7122)
モルガンMUFG証券 6532( 6532)
ビーオブエー証券 5249( 5249)
マネックス証券 5089( 5089)
BNPパリバ証券 4757( 4757)
野村証券 4294( 4166)
ゴールドマン証券 2478( 2458)
みずほ証券 2349( 2341)
フィリップ証券 1879( 1879)
ドイツ証券 1600( 1600)
広田証券 1484( 1484)
東海東京証券 8( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 369( 369)
ソシエテジェネラル証券 264( 264)
フィリップ証券 76( 76)
楽天証券 43( 31)
SBI証券 42( 22)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 20( 12)
JPモルガン証券 9( 9)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース