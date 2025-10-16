台湾メディアの民視新聞網は16日、日本政府観光局の15日付発表によると、1〜9月の訪日外国人客数は史上最速で3000万人を突破し、台湾は503万人でそれに貢献したと報じた。

記事は、1〜9月の訪日外国人客数は3165万人余りで、その後の3カ月で毎月300万人の水準を維持できれば、通年で過去最多だった24年の約3687万人を上回るだけでなく、一気に4000万人の大台に達する可能性もあると伝えた。

また、1〜9月の訪日外国人客数を国籍・地域別にみると、中国が前年同期比42．7％増の約748万7000人で最も多く、以下、韓国が同5．0％増の約679万3000人、台湾が同9．8％増の約503万6700人、米国が同22．3％増の約239万7000人、香港が同7．6％減の約182万8000人で続いたことも紹介し、香港が減少したのはSNSなどで「7月5日に日本で大災害が起こる」とのうわさが広がったことが影響したと伝えた。

台湾からの訪日客については、9月単月では約52万7000人で、8月の約62万人には及ばないものの、前年同月比では12％増だったと紹介した。

7〜9月の訪日客の消費額については、中国が前年同期比18．0％増の5901億円と最も高く、台湾が同10．7％増の3020億円で続き、「台湾人の消費力を軽視できないことを示した」とも伝えた。（翻訳・編集/柳川）