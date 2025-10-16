「TOPIX先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8912枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8912枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8912( 8912)
ソシエテジェネラル証券 5707( 5707)
バークレイズ証券 1681( 1681)
JPモルガン証券 1054( 1054)
ビーオブエー証券 899( 899)
ゴールドマン証券 968( 862)
サスケハナ・ホンコン 861( 861)
モルガンMUFG証券 682( 574)
日産証券 365( 365)
BNPパリバ証券 266( 266)
SBI証券 359( 265)
シティグループ証券 242( 242)
野村証券 127( 127)
UBS証券 125( 125)
インタラクティブ証券 124( 124)
三菱UFJeスマート 117( 117)
広田証券 35( 35)
松井証券 24( 24)
みずほ証券 23( 23)
ドイツ証券 22( 22)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
