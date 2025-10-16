「TOPIX先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万9718枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9718枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19718( 19165)
ソシエテジェネラル証券 17668( 17341)
バークレイズ証券 5690( 5539)
JPモルガン証券 6226( 5046)
モルガンMUFG証券 2732( 2606)
ゴールドマン証券 4895( 2239)
サスケハナ・ホンコン 2173( 2173)
シティグループ証券 4355( 1880)
UBS証券 2479( 1579)
ビーオブエー証券 1691( 1574)
ドイツ証券 802( 802)
野村証券 897( 773)
SBI証券 1327( 625)
みずほ証券 535( 488)
日産証券 411( 411)
BNPパリバ証券 368( 356)
大和証券 301( 301)
SMBC日興証券 267( 265)
三菱UFJeスマート 167( 161)
インタラクティブ証券 157( 157)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
日産証券 8( 8)
SBI証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース