「日経225先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3366枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3366枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13366( 13356)
ソシエテジェネラル証券 5704( 5504)
SBI証券 5684( 2501)
バークレイズ証券 1954( 1937)
JPモルガン証券 1770( 1740)
サスケハナ・ホンコン 1675( 1675)
モルガンMUFG証券 2247( 1183)
松井証券 668( 668)
日産証券 603( 603)
ビーオブエー証券 535( 534)
野村証券 528( 528)
ゴールドマン証券 541( 487)
楽天証券 673( 399)
フィリップ証券 277( 277)
シティグループ証券 318( 263)
三菱UFJeスマート 371( 245)
UBS証券 283( 222)
HSBC証券 164( 164)
マネックス証券 159( 159)
インタラクティブ証券 139( 139)
BNPパリバ証券 43( 0)
みずほ証券 4( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
ソシエテジェネラル証券 154( 154)
SBI証券 66( 54)
楽天証券 50( 38)
三菱UFJeスマート 35( 33)
JPモルガン証券 26( 26)
松井証券 17( 17)
バークレイズ証券 15( 15)
日産証券 13( 13)
マネックス証券 9( 9)
ドイツ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース