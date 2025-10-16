長崎市の活水中学校は、来年度から生徒の募集を停止すると発表しました。

80年近い歴史を誇る学校も、近年は少子化の影響で定員割れが続いていました。

（活水学院 湯口 隆司 理事長）

「学校を信頼してくれた皆様の、期待を損なうことになった事態を重く受け止めている」

学校法人活水学院が経営する活水中学校は16日に記者会見を開き、来年度以降、生徒の募集を停止すると発表しました。

中学校は、1947年の設置以降の80年近い歴史の中で、7000人の卒業生を送り出してきました。

しかし少子化などの影響で近年は定員割れが続き、現在は3学年あわせて180人の定員に対し、生徒数は46人にとどまっています。

現在のところ、閉校は予定していないということです。

（活水中学校 石村 直義 校長）

「今の長崎の状況からすると、近い将来に募集再開ができて閉校ではなく復活だということは難しい状況にあるが、閉校を決めるということは、その学校がないということなので、(存続の)可能性は残しておいた」

学院が経営する活水高校も定員割れが続いていますが、現在のところ、募集停止の予定はないということです。