「日経225先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万7842枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7842枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17842( 17141)
ソシエテジェネラル証券 15414( 15343)
サスケハナ・ホンコン 3340( 3340)
JPモルガン証券 3252( 2402)
SBI証券 3307( 1958)
バークレイズ証券 2075( 1759)
みずほ証券 2928( 1711)
日産証券 1362( 1362)
野村証券 3616( 1352)
モルガンMUFG証券 1892( 1018)
松井証券 951( 951)
BNPパリバ証券 1734( 885)
ビーオブエー証券 834( 774)
楽天証券 896( 648)
ゴールドマン証券 2079( 624)
三菱UFJ証券 596( 596)
三菱UFJeスマート 514( 422)
ドイツ証券 352( 341)
大和証券 936( 332)
フィリップ証券 224( 224)
シティグループ証券 2655( 0)
UBS証券 299( 0)
HSBC証券 65( 0)
SMBC日興証券 38( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 387( 387)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 38( 36)
日産証券 19( 19)
松井証券 13( 13)
楽天証券 14( 12)
バークレイズ証券 11( 11)
マネックス証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
JPモルガン証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース