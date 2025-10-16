◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神―DeNA（2025年10月16日 甲子園）

お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が、16日に甲子園で行われた「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦・阪神―DeNA戦で始球式を務めた。

背番号「1985」の縦じまユニホームを身にまとい、若干、緊張の面持ちでマウンドに上がった中岡。それでも、山なりのボールながらもストライク投球で、スタンドからは拍手と歓声も沸き起こり、周囲にお辞儀をして感謝した。

ところが試合開始の30分前から中継していたGAORAは、中岡の“雄姿”を放送せず、Xでは「中岡映せ」「GAORA映してくれへんかった」「見たかったのにー」など不満の声も上がった。

大の阪神ファンである中岡は今季、4月11日の中日戦でファーストピッチセレモニーを務め、SADAのオーダーメードスーツに身を包んでマウンドに上がると、06年のオールスターで藤川監督がカブレラに対して見せた“直球予告”パフォーマンスを再現するなど、虎党ぶりを発揮。また、9月7日に史上最速で優勝を決めた際には、リポーターとして「ビールかけ」取材に入り、虎戦士から手荒い“洗礼”を浴びていた。