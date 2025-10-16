【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】微笑ましくて、かわいくて、尊くて、口角が上がりっぱなし。ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日、深夜1時スタート）の第1話を見ていた私は、きっと母のような優しい表情をしていたと思います。そんなPR担当がドラマ撮影現場を訪問！その模様を、ナイショスクープいたします。

本作は、平凡男子が修学旅行で、“四天王”と呼ばれる一軍スター高校生たちと同じ班になったことから始まる学園格差ラブストーリー。平凡な男子・日置役を演じるのは、連続ドラマ初主演の藤本洸大さん、そして日置に重めの愛を注ぐ爽やかイケメン・渡会役を簡秀吉さんが演じます。そして、さすが“四天王”！全方位網羅しています！クールな守崎を桜木雅哉さん（原因は自分にある。）、かわいい仲里を福田歩汰さん（DXTEEN）、コミュ力抜群の堀田には清水海李さんが扮します。“四天王”とせめて同じ学校に通いたい人生でした。

今回現場にお邪魔させていただいたのは、修学旅行の最終日にお寺を訪れるシーン。オフ中も携帯でお互いの写真を撮りあいっこしていました。制服とはがらりと印象が変わった浴衣姿の5人。制服も浴衣もどちらもすてきです！ドラマのスチールカメラマンもシャッターを切るたびに「かわいい」とぽつり。すべての瞬間、何をしていても、絵になりますもんね。

休憩中に藤本さんは和菓子を食べ過ぎたらしく「お腹が…」と言いながらも、「今年はプライベートで浴衣を着る機会がなかったので、撮影で着られてうれしいんです」と話してくれました。

そして簡さんとお2人そろって「今度の取材もよろしくお願いします！」とごあいさつを。（ご丁寧に…感動…！）簡さんは「取材は楽しくて好きだけど、もっと上手に話せるようになりたい」とのこと。天然な簡さんの発言に年下の藤本さんがよくツッコんでいます。

たくさんの雑誌やWEBサイトに取材していただきましたので、ドラマと合わせてぜひチェックしてください！ちなみに簡さんは、取材の時に媒体様に撮ってもらった藤本さんとのツーショットチェキを携帯のケースに挟んでいます。ほっこり。

藤本さんと簡さんだけじゃなく、5人は本当に仲良しで和気あいあいとしています。藤本さんは、“四天王”じゃなく「自分も入れて“五天王”って呼んでほしい」と言っていたそうです。

「修学旅行で仲良くないグループに入りました」は、実際は“仲良し”の五天王がお届けします。10月18日（土）からABCテレビ（関西ローカル）にて毎週土曜深夜1時放送。お楽しみに！

▼筆者プロフィール

Y…30代PR部員。「修学旅行で仲良くないグループに入りました」のような、若者たちのキラキラ青春ドラマ好きです。まぶしい…！