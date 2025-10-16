◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク-日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)

前日の第1戦でサヨナラ負けを喫した日本ハムはスタメンを大きく入れ替えて第2戦に臨みます。

1番は前日と同じく万波中正選手ですが、2番は前日出場がなかった淺間大基選手、3番に第1戦で6番だった清宮幸太郎選手が入りました。

4番にレイエス選手、5番にも昨日出場なしのマルティネス選手と2人の外国人打者が続くほか、この日はマスクをかぶるのは6番・田宮裕涼選手。郡司裕也選手は7番に下がりました。

先発は今季8度の先発登板で5勝0敗の成績を残した福島蓮投手。今季レギュラーシーズンでのソフトバンク戦には2度先発し、計8回を投げて防御率2.25、1勝となっています。

一方、ソフトバンクは、先発マウンドを託されたのは今季14勝を挙げ、最多勝を獲得した有原航平投手。投手以外は第1戦とオーダーに変更はありませんでした。

▽ソフトバンクのスタメンは以下の通り

1番(左)柳田悠岐2番(右)柳町達3番(三)栗原陵矢4番(一)中村晃5番(中)牧原大成6番(遊)今宮健太7番(指)山川穂高8番(捕)海野隆司9番(二)野村勇先発・有原航平