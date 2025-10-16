明日締切「RIZINガール2026」オーディション 試合を盛り上げる新メンバー募集中
【モデルプレス＝2025/10/16】格闘技イベント・RIZINのリングを盛り上げる「RIZINガール2026」のオーディションが開催中。明日10月17日（金）までエントリーを受け付けている。
【写真】美脚際立つ衣装でパフォーマンスを披露するRIZINガール
総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開するRIZIN。そしてそのリングに華を添える「RIZINガール」。2025年度は、「オールナイトフジコ」（フジテレビ系）出身の出町杏奈、自身も柔道などの経験を持つ武井さら、日本レースクイーン大賞2023「新人部門」の木村楓など多様なメンバーが名を連ねた。
「RIZINガール2026」のエントリーは10月17日まで。書類・面談・実技審査を経て決定する。（modelpress編集部）
9月26日（金）〜10月17日（金）：募集期間
10月18日（土）〜10月21日（火）：一次審査 書類審査
11月5日（水）〜11月7日（金）：二次審査 対面審査（面談）
11月17日（月）〜11月21日（金）：最終審査 対面審査（実技・面談）
※募集規定など詳細は公式サイト/応募フォームに掲載
【Not Sponsored 記事】
◆「RIZINガール2026」オーディション開催
◆RIZINガール2026オーディション スケジュール
