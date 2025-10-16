FANTASTICS中島颯太「早稲田祭」出演決定 トークショー開催【学祭JACK2025】
【モデルプレス＝2025/10/16】FANTASTICSの中島颯太が、11月2日に開催される「学祭JACK2025in 早稲田祭〜中島颯太トークショー〜」に出演することが決定した。
【写真】ファンタ中島颯太＆ランペ陣、お揃い帽子で仲良し2ショ
「学祭JACK2025」は、首都圏の大学生による企画団体「AGESTOCK実行委員会」が主催する、複数大学の学園祭を横断するイベントである。2024年は全4大学にて9組の豪華ゲストが出演し、盛況のうちに幕を閉じた。2025年は、早稲田大学・明治大学・東京女子大学・一橋大学の4大学で開催。全7組のゲストによるトークショーに加え、早稲田アリーナでは1組のアーティストによるライブを行う。
早稲田祭2日目では、中島が出演。圧倒的な歌唱力と親しみやすい人柄で、多くのファンを魅了してきた彼。歌、バラエティ、そして芝居と、幅広い分野で活躍を続ける彼の魅力を、ここでしか聞けないトークショーで届ける。（modelpress編集部）
【名称】学祭JACK2025in 早稲田祭〜中島颯太トークショー〜
【日程】2025年11月2日（土）
【開場】15：15／【開演】16：00
【会場】早稲田大学15号館402教室（〒169-0051東京都新宿区西早稲田1丁目6−1）
【Not Sponsored 記事】
◆中島颯太「早稲田祭」出演決定
◆「学祭JACK2025in 早稲田祭〜中島颯太トークショー〜」開催概要
