アイドルからキャバ嬢へ転身したみこと、自己流あかぬけ法＆リフレッシュ術
【モデルプレス＝2025/10/16】歌舞伎町「ディアレスト」で活躍するキャバ嬢・みこと。普段は華やかな姿で接客をしているが、休日はワンちゃんや叔母とのお出かけでリフレッシュしているという。インドアな一面もあり、恋愛リアリティーショーやアニメ、ゲーム実況を楽しむなど、等身大の過ごし方も明かしてくれた。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】元アイドルキャバ嬢・みことの自己流あかぬけ法
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
みこと：ママの妹（叔母）と仲が良くて、お店が休みの日曜日はよく会ってますね。2週間に1回とか。感性が若くて、私が一人っ子なのでお姉ちゃんみたいな感じです。
飼っているワンちゃんがいるので、ワンちゃんも1人として、3人でよく出かけます。なので、基本はペットOKなお店しか行きません。今は暑いので夜出ることが多いですが、涼しくなったらペットOKなアフターヌーンティーとか行きますね。
― 外出されることが多いですか？
みこと：どちらかと言うと陰キャ寄りで、人と会いたくない日もあるので、1人の時間も大切にしています。
― 家にいる時はどんなことをすることが多いですか？
みこと：最近は恋愛リアリティーショーだったりアニメを観ることが多いですね。恋愛リアリティーショーの「シャッフルアイランド」を最近見始めました。アニメは麻雀漫画が原作の「アカギ」を観ました。
― 意外ですね（笑）！
みこと：あとはスマホゲームを無心でやったり、キヨとかポッキーのゲーム実況を観たりすることが多いですね。
― 自炊なども？
みこと：ハマるとやるんですけど、最近は全然できていなくて…。またハマる時期はくると思います。
― 読者の中にはみことさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くみことさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．大きすぎるカラコンは付けない
2．マツエクを欠かさない
3．インモードでリフトアップ
1つ目はカラコンの大きさですね。最近、大きすぎるカラコンはしないようになりました。それも韓国のアイドルを見ていて、大きなカラコンをしていないと感じて。猫っぽい顔が好きで、その顔には大きいカラコンよりも小さい方が似合うなって思いました。もし、クールな感じが好きならカラコンを小さくするのもおすすめかなって思います。
2つ目はマツエクですね。徐々に抜けてきて、それに見慣れてくると思うんです。でもマツエクをし直すと全然違うなって感じるので、定期的なマツエクは大切だなって感じます。私は3週間に1回くらいはマツエクに行くようにしています。
最後は最近やっているインモード。インモードは顔の脂肪を破壊して小顔やリフトアップする施術なんですけど、めっちゃ顔がシュっとするんですよ。ハイフとかリフトもやってきましたが、一番効果がありました。ただ痣が出ることもあるので、個人差もあるのかなと感じます。
＜その1＞ 今日のメイク
チーク高めでアイラインを上に引く感じで猫っぽいメイクにしています。あとはまつ毛に束感を出しました。プライベートでも仕事でもあまりメイクは変えません。
みことのマストバイアイテム
・コスメデコルテ AQ トリートメント ボディオイル
お花のような香りなんですけど、香水ほど匂いがキツくないので気に入っています！
＜その2＞ 今日のファッション
今日は撮影なのでワンピースを着ましたが、普段はショートパンツとかが多いですね。夏だと肌を見せることが多くて、お腹とか背中もバンバン出します。
＜その3＞ 美容法
結構適当で、パックをしたり、本当にみんながやっている基本的なことくらいですね。サプリも飲んでいますが、むくみを取るサプリを飲んでいるくらいですね。
＜その4＞ 会話術
自分のお客様かフリーで入ったお客様かで変わるんですが、自分のお客様だとツッコんだりすることもありますね。ただニコニコしているだけではなく、緩急をつけるようにしています。逆に初めて会うお客様はどんな方かわからないので、とりあえず「こんばんは！」と元気よく探るようにしています。
＜その5＞ 〇〇オタク
ちょっと前まではBiSHが大好きで、全国ツアーを全部回るくらい追っかけていました。北海道から沖縄まで行っていましたね。でも今は推しがいなくて、夜の仕事を始めてから一番興味があるのは自分自身ですかね。今は仕事を頑張りたい時期で、きっとアイドルにハマる時は仕事から離れる時なのかなって思います。極端な性格なんです（笑）。
休日も美容も仕事も、バランスを大切に。自然体で楽しみながら自分を磨くみことの姿には、「自分を好きでいられる」ヒントが詰まっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アイドルキャバ嬢・みことの自己流あかぬけ法
◆オフはワンちゃんとリフレッシュ
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
飼っているワンちゃんがいるので、ワンちゃんも1人として、3人でよく出かけます。なので、基本はペットOKなお店しか行きません。今は暑いので夜出ることが多いですが、涼しくなったらペットOKなアフターヌーンティーとか行きますね。
― 外出されることが多いですか？
みこと：どちらかと言うと陰キャ寄りで、人と会いたくない日もあるので、1人の時間も大切にしています。
― 家にいる時はどんなことをすることが多いですか？
みこと：最近は恋愛リアリティーショーだったりアニメを観ることが多いですね。恋愛リアリティーショーの「シャッフルアイランド」を最近見始めました。アニメは麻雀漫画が原作の「アカギ」を観ました。
― 意外ですね（笑）！
みこと：あとはスマホゲームを無心でやったり、キヨとかポッキーのゲーム実況を観たりすることが多いですね。
― 自炊なども？
みこと：ハマるとやるんですけど、最近は全然できていなくて…。またハマる時期はくると思います。
◆あかぬけ方法ベスト3
― 読者の中にはみことさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くみことさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．大きすぎるカラコンは付けない
2．マツエクを欠かさない
3．インモードでリフトアップ
1つ目はカラコンの大きさですね。最近、大きすぎるカラコンはしないようになりました。それも韓国のアイドルを見ていて、大きなカラコンをしていないと感じて。猫っぽい顔が好きで、その顔には大きいカラコンよりも小さい方が似合うなって思いました。もし、クールな感じが好きならカラコンを小さくするのもおすすめかなって思います。
2つ目はマツエクですね。徐々に抜けてきて、それに見慣れてくると思うんです。でもマツエクをし直すと全然違うなって感じるので、定期的なマツエクは大切だなって感じます。私は3週間に1回くらいはマツエクに行くようにしています。
最後は最近やっているインモード。インモードは顔の脂肪を破壊して小顔やリフトアップする施術なんですけど、めっちゃ顔がシュっとするんですよ。ハイフとかリフトもやってきましたが、一番効果がありました。ただ痣が出ることもあるので、個人差もあるのかなと感じます。
◆みことにさらに迫る5つのテーマ
＜その1＞ 今日のメイク
チーク高めでアイラインを上に引く感じで猫っぽいメイクにしています。あとはまつ毛に束感を出しました。プライベートでも仕事でもあまりメイクは変えません。
みことのマストバイアイテム
・コスメデコルテ AQ トリートメント ボディオイル
お花のような香りなんですけど、香水ほど匂いがキツくないので気に入っています！
＜その2＞ 今日のファッション
今日は撮影なのでワンピースを着ましたが、普段はショートパンツとかが多いですね。夏だと肌を見せることが多くて、お腹とか背中もバンバン出します。
＜その3＞ 美容法
結構適当で、パックをしたり、本当にみんながやっている基本的なことくらいですね。サプリも飲んでいますが、むくみを取るサプリを飲んでいるくらいですね。
＜その4＞ 会話術
自分のお客様かフリーで入ったお客様かで変わるんですが、自分のお客様だとツッコんだりすることもありますね。ただニコニコしているだけではなく、緩急をつけるようにしています。逆に初めて会うお客様はどんな方かわからないので、とりあえず「こんばんは！」と元気よく探るようにしています。
＜その5＞ 〇〇オタク
ちょっと前まではBiSHが大好きで、全国ツアーを全部回るくらい追っかけていました。北海道から沖縄まで行っていましたね。でも今は推しがいなくて、夜の仕事を始めてから一番興味があるのは自分自身ですかね。今は仕事を頑張りたい時期で、きっとアイドルにハマる時は仕事から離れる時なのかなって思います。極端な性格なんです（笑）。
休日も美容も仕事も、バランスを大切に。自然体で楽しみながら自分を磨くみことの姿には、「自分を好きでいられる」ヒントが詰まっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】