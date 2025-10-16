須田亜香里、キスシーン初挑戦「あかりんの新境地を見た」と話題に【あの時の恋をもう一度】
【モデルプレス＝2025/10/16】元SKE48の須田亜香里が主演を務めるドラマ「あの時の恋をもう一度」が「DMMショート」にて全30話独占配信中。22話で須田がキスシーンに初挑戦し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元アイドル、人気俳優と見つめ合う
◆須田亜香里、キスシーンに初挑戦
9月よりDMMショートにて独占配信している「あの時の恋をもう一度」は須田演じるシングルマザーの15年にわたる純愛を描いた縦型ショートドラマ。当時高校生の橋本桃子（須田）は、彼⽒である天堂理人（小園凌央）との子供を妊娠。しかし、理人は重い病を患っていて、死期が近づいていたため、あえて桃子にひどい言葉を投げつけ、別れを告げる。15年後、シングルマザーとなった桃子は大企業の清掃員として働いていたが、そこで社長になった理人と再会。彼は未だに想い続ける桃子との間に血の繋がった息子がいることを知らなかった。会社の社員たちからはパワハラを受け、15歳の息子は反抗期真っ只中。苦痛と悲しみに満ちた桃子はこの状況をどう乗り越えていくのか。
そんな2人の仲を邪魔するのが“ゆきぽよ”こと木村有希が演じるエリカ。理人の秘書で許嫁でもあるエリカはたきうえ（流れ星☆）演じる部長と共に、日常的なパワハラはもちろん、横領の罪を擦りつけるなど、桃子を破滅させるために、ありとあらゆる手を尽くす。そんなエリカの桃子に対するいじめシーンがお気に入りだと話す須田は「これまでのバラエティ番組での共演では見ることがなかった私たちの顔。さらに作品の中では痛快な逆転劇も是非楽しんでいただきたいです」と語っている。（modelpress編集部）
◆須田亜香里（橋本桃子役）コメント全文
15歳の息子がいるシングルマザー役。33歳の自分にとっては、15歳の息子がいることはとてもリアリティがあり、年齢を生かして演じられる役が広がっていることがとても嬉しかったです。初めてのキスシーンにも挑戦しました。台本を読んだ時には身構える気持ちもありましたが、小園凌央くん演じる理人と、15年の想いが再び繋がるシーンということもあり、他のシーンと変わらない熱量で大切に挑むことができました。これまでアイドル仲間がキスシーンをするともなればアイドルの楽屋もファンの皆さんも大騒ぎでしたが、いざ挑むとなると浮ついている暇なんてありませんでした（笑）。ゆきぽよ演じるエリカのいじめシーンは迫力満点で、お気に入りシーンの一つ。これまでのバラエティ番組での共演では見ることがなかった私たちの顔。さらに作品の中では痛快な逆転劇も是非楽しんでいただきたいです。見る人の立場によって、誰に感情移入するかによっても感じることが変化する作品だと思います。縦型ショートドラマなので、皆様の手の中で気軽に、幅広い層の方に楽しんでいただけると嬉しいです。
◆あらすじ
当時高校生の橋本桃子は、彼⽒である天堂理人との子供を妊娠した。しかし理人は桃子に別れを告げる。彼は重い病を患い、死期が近づいていたからだ。15年後。桃子はシングルマザーとなる。清掃員として働く彼女は、大企業の社長になった理人と再会する。彼は知らない。未だに想い続ける桃子との間には、血の繋がった息子がいることを…。15年の月日が織りなす、純愛ラブストーリー。
