櫻坂46谷口愛季、オフショルワンピ＆ルームウエア姿披露「週チャン」2度目の登場
【モデルプレス＝2025/10/16】櫻坂46の谷口愛季が、16日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）46号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
圧倒的な美貌と、光るパフォーマンス力でグループを牽引する谷口が同誌2度目の登場。オフショルダーのワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウエアを着てくつろぐ姿、フリルのついたパーカを着た姿まで。どこまでも純真で、可憐で、まっすぐな谷口の姿を楽しめる。
同誌出演にあたり谷口は「まさかまた表紙をさせていただけると思わなかったので、とても嬉しいです！！表紙で着させていただいたオフショルのワンピースがとてもかわいくてお気に入りでした（ハート）。私もマンガを読むのが大好きなので、同じマンガ好きとしてこれからもよろしくお願いします！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆谷口愛季、ルームウエア姿披露
◆谷口愛季、表紙に喜び「とてもかわいくて」
