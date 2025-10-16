夫婦YouTuberゆたせな・セイナ、ミニスカから美脚スラリ ハロウィンコーデでディズニー満喫「スタイル抜群」「可愛いすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが10月15日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、ミニスカ姿で夫と密着
セイナは「ハロウィンディズニー」とつづり、東京ディズニーランドでの写真を投稿。「今年はグリーンドットカチューシャコーデしたよ〜」とカチューシャに合わせて鮮やかなグリーンのトップスとハイソックスにモノトーンドット柄のフリルスカート姿で、引き締まった美しい脚を披露している。また、セイナと同じく鮮やかなグリーンとモノトーンでコーディネートをした夫・ユウタとの2ショットも公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「蛍光グリーンがこんなに似合うなんて最高」「スタイル抜群」「楽しそう」などの反響が寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆セイナ、ハロウィンコーデで美脚を披露
◆セイナのハロウィンコーデに反響
