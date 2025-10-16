「クマの目撃情報は例年の3倍｣ 岐阜・白川郷けが人で警戒 でも外国人観光客は「宝くじで1等に当たる確率の方が高いわ」
10月5日にクマが現れた岐阜の白川郷では、警戒が続いています。
【写真を見る】「クマの目撃情報は例年の3倍｣ 岐阜・白川郷けが人で警戒 でも外国人観光客は「宝くじで1等に当たる確率の方が高いわ」
（松本道弥アナウンサー 10月15日岐阜･白川村）
「白川郷に訪れると茅葺き屋根に目が行くが、広く見ると山・山・山ですね」
（白川村役場 産業課・髙島一成課長）
「そうですね。山に囲まれた山村なので」
Q.クマもよく出る？
「クマは毎年出没の情報がきている。ことしについては例年の3倍ぐらいの目撃情報になっている」
10月5日、岐阜県の白川郷を訪れたスペイン人観光客を襲ったのは「ツキノワグマ」。体長1メートルほどと見られていて、今も警戒が続いています。
（髙島課長）
Q.道の手前に『くま危険』の看板が置いてあるが
「ここは未舗装の農道だが、やぶがあったりしてクマよく出る場所なので」
きのうも午前9時から、役場の職員によるパトロールが行われていました。同行すると、規制線が…
10月5日以降 ワナ5台設置し2頭確保
（松本）
「農道をずっと奥に行くと少し茶色くなってるやぶがある。高さはだいたい1、2メートルぐらい？」
（髙島課長）
「2メートルぐらいある」
Q.クマが出てきたら対応できない？
「ただのやぶに見えるが、合掌造りの屋根の材料になるカヤ」
合掌造り集落にはなくてはならないカヤですが、クマがひそんでいる可能性もあるので、注意が必要です。
（髙島課長）
Q.ドラム缶みたいなものは？
「クマを捕獲するワナ」
ワナは、荻町集落に5台設置されていました。スペイン人観光客が被害にあって以降、きのうまでに2頭のツキノワグマを確保。また、観光客には飲食物のゴミは必ず持ち帰るなど、様々な注意事項が書かれた紙を配っています。
国内外の観光客で警戒に対する温度差も…
（髙島課長）
Q.どのように気を付ければいいのか？
「音に敏感なのでクマは。楽しく会話しながら、そういった形ならクマは近づいてこないと思う。特に危険な場所には、立ち入り禁止など規制線を張っているので、絶対に入らないように守っていただければ」
地元観光協会によると、今月5日のクマ出没以降も観光客の数に大きな変化はないそうです。ただ、国内外の観光客には警戒に対する温度差が…
（ドイツから）
Q.クマ対策のグッズは持っている？
「いいえ、持っていない」「だって人がいっぱいいるから」
Q.クマの看板を見て怖くなかった？
「全然」
（オーストリアから）
Q.ここでクマが出たがどう思う？
「安全。クマに遭遇するよりも、宝くじで1等に当たる確率の方が高いわ」
（埼玉から）
Q.大きな看板が多く立っているが
「やっぱり怖い」「でも何年も来たいと思っていたから」
Q.クマよけの対策はしている？
「鈴は持ってきた」