10月5日にクマが現れた岐阜の白川郷では、警戒が続いています。

【写真を見る】「クマの目撃情報は例年の3倍｣ 岐阜・白川郷けが人で警戒 でも外国人観光客は「宝くじで1等に当たる確率の方が高いわ」

（松本道弥アナウンサー 10月15日岐阜･白川村）

「白川郷に訪れると茅葺き屋根に目が行くが、広く見ると山・山・山ですね」

（白川村役場 産業課・髙島一成課長）

「そうですね。山に囲まれた山村なので」

Q.クマもよく出る？

「クマは毎年出没の情報がきている。ことしについては例年の3倍ぐらいの目撃情報になっている」

10月5日、岐阜県の白川郷を訪れたスペイン人観光客を襲ったのは「ツキノワグマ」。体長1メートルほどと見られていて、今も警戒が続いています。



（髙島課長）

Q.道の手前に『くま危険』の看板が置いてあるが

「ここは未舗装の農道だが、やぶがあったりしてクマよく出る場所なので」



きのうも午前9時から、役場の職員によるパトロールが行われていました。同行すると、規制線が…

10月5日以降 ワナ5台設置し2頭確保

（松本）

「農道をずっと奥に行くと少し茶色くなってるやぶがある。高さはだいたい1、2メートルぐらい？」

（髙島課長）

「2メートルぐらいある」

Q.クマが出てきたら対応できない？

「ただのやぶに見えるが、合掌造りの屋根の材料になるカヤ」



合掌造り集落にはなくてはならないカヤですが、クマがひそんでいる可能性もあるので、注意が必要です。

（髙島課長）

Q.ドラム缶みたいなものは？

「クマを捕獲するワナ」



ワナは、荻町集落に5台設置されていました。スペイン人観光客が被害にあって以降、きのうまでに2頭のツキノワグマを確保。また、観光客には飲食物のゴミは必ず持ち帰るなど、様々な注意事項が書かれた紙を配っています。

国内外の観光客で警戒に対する温度差も…

（髙島課長）

Q.どのように気を付ければいいのか？

「音に敏感なのでクマは。楽しく会話しながら、そういった形ならクマは近づいてこないと思う。特に危険な場所には、立ち入り禁止など規制線を張っているので、絶対に入らないように守っていただければ」



地元観光協会によると、今月5日のクマ出没以降も観光客の数に大きな変化はないそうです。ただ、国内外の観光客には警戒に対する温度差が…

（ドイツから）

Q.クマ対策のグッズは持っている？

「いいえ、持っていない」「だって人がいっぱいいるから」

Q.クマの看板を見て怖くなかった？

「全然」



（オーストリアから）

Q.ここでクマが出たがどう思う？

「安全。クマに遭遇するよりも、宝くじで1等に当たる確率の方が高いわ」



（埼玉から）

Q.大きな看板が多く立っているが

「やっぱり怖い」「でも何年も来たいと思っていたから」

Q.クマよけの対策はしている？

「鈴は持ってきた」