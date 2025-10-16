ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



☆☆☆☆

【オットよ、そこに愛はあるんか？】



「家に帰って靴を脱いだ瞬間、両手に荷物を持ったまま盛大にコケました。痛すぎてすぐに起き上がれず、倒れたままでいると、主人が『トシなん？』と声をかけてきました。嫁が痛がっているのに『大丈夫か？』の一言もなく、老いを指摘してくるなんてひどいです。買った卵も割れてしまって悲しいです」



メンバーからは「旦那さんは日常のなにげない会話のつもりだったのかな？ でも悲しいよねぇ」と同情の声があがった。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

【500円足りない？】



「パート先で8月分のお給料をもらったときの話です。私の勤め先では、振込みではなく直接手渡されるスタイル。さっそく封筒の中身を見ると、なんと500円足りませんでした。店主に言えば不足分を払ってもらえたのかもしれないですが、入ってなかったという証拠も出せないので言い出せませんでした。振り込みにしてほしいなぁ」



ベースのムサは「僕もお店でマーラータンを食べていた時、お肉が入ってなかった。だけど実際に入ってないという証拠が出せないので言い出せなかった」と共感。ギターのイクローは「モヤモヤした気持ちを残したくないし、悩んでいることで500円の損失がどんどん膨らんでいるような感覚になるから言ったほうが良い」とアドバイスを送った。

諦めると言っても、500円足りないってまあまあ痛いかも（イメージ）

【鬼】



「息子が宿題をしなかったので叱ったところ、拗ねて外へ出て行ってしまいました。少したってから見に行くと、息子は駐車場にいました。そこには納車したばかりの新車があったんですが、なんと車のヘッドライトの下に石で『バカ』と書かれた傷が。息子を問い詰めると素直に謝ってきたので僕は怒らなかったのですが、実は妻の新車なのです。ふと振り返ると……そこには鬼と化した妻の姿がありました」



パーソナリティー陣は「息子さんは拗ねてもいいけど、物にあたったらあかん」「自分が車だったらどうや？ いきなり拗ねた人間に傷つけられたら嫌やろ？ 車の気持ちを知るために映画『カーズ』を見よう」とラジオを通して息子を諭した。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

【シャワーヘッド・ロス】



「我が家のシャワーヘッドはレバーを操作することで、ミスト状になったり水流が強くなったりするタイプです。昨日、水流を変えようとレバーを回したら、なんとヘッドごと折れてしまいました。現在はただのホースと化しています。早く新しいヘッドが届いてほしいなぁ」



スタジオでは「折れるとかあるんやね。ヘッドがないとフックにも固定できないから大変そう」と、投稿者に寄り添っていた。

ワタナベフラワー・ベースのムサ

※ラジオ関西『Clip水曜日』10月1日放送回より