

森山直太朗と大泉洋

森山直太朗が、10月23日午後10時から放送のNHK『SONGS』に３年ぶりに登場。森山の原点とも言えるフォークソングを大特集する。

【写真】「SONGS 森山直太朗」収録の模様

2002年のメジャーデビュー以来、「さくら」「夏の終わり」「生きとし生ける物へ」など、数々のヒット曲を生み出してきた森山直太朗。20周年を迎えた2022年からは、およそ２年間で100本を超えるツアーを開催し12万人を動員。近年は俳優として、ドラマ・映画に出演するなど、活動の幅を広げている。

そんな森山が、デビュー以来こだわり続けているのが、“フォークシンガー”であるということ。今回の『SONGS』では、森山直太朗の原点とも言えるフォークソングを大特集。“フォーク全盛期”と呼ばれた時代の貴重映像や、数々のレジェンドシンガーの名曲を通して、森山が愛するフォークソングの魅力を紐解いていく。

さらに今年、対極的なサウンドの２枚のコンセプトアルバムを同時に発表し、２つのツアーを同時期に展開する森山。番組責任者・大泉洋とのトークでは、20周年を越えた現在も、唯一無二の世界観とスタイルで、新たな挑戦を続ける原動力に迫る。

スタジオパフォーマンスでは、「生きてることが辛いなら」「あの世でね」に加え、テレビ初歌唱となる「生きている」の３曲を披露する。

「SONGS 森山直太朗」放送予定

【放送】 10月23日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 10月28日(火) 午前0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出演】 森山直太朗・大泉洋【歌唱曲】 「生きてることが辛いなら」、「あの世でね」、「生きている」【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs