日本時間16日、ポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズ、ア・リーグの王者をかけた戦いが行われました。

ここまでマリナーズに2連敗のブルージェイズは3戦目。2点ビハインドで迎えた3回、アンドレス・ヒメネス選手が2ランホームランで同点に追いつくと、その後ヒットでつなぎ一挙5得点で逆転に成功します。

さらにここから、4回5回6回と連続して得点を量産。一気に2桁得点とすると、大量リードを奪われたマリナーズはランディ・アロザレーナ選手、カル・ローリー選手の連続ホームランが生まれるも追いつくことが出来ません。

ブルージェイズは計5つのホームランを記録し13得点と快勝しました。ナ・リーグはドジャースが敵地で2連勝。明日、本拠地で3戦目を迎えます。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】マリナーズ2勝 ブルージェイズ1勝

第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ10-3ブルージェイズ

第3戦 ブルージェイズ13-4マリナーズ

【ナ・リーグ】ドジャース2勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ