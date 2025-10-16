「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

お笑い芸人のバッテリィズが試合前のファーストピッチセレモニーに登場した。

マウンドに上がったエースは、スリークオーター気味の投球フォームから力強い投球を披露。超剛速球が寺家のミットに収まると、甲子園のファンから歓声が上がった。

エースは球速計を見ようと中堅方向のスコアボードを振り返ったが、残念ながら表示されていなかった。

エースは「ボール球でしたねえ。能見さんにストライク投げなあかんぞと言われてたんですけど」と振り返り、寺家は「しっかりシュート回転してました」。試合についてエースは「勝ってくれるだけでいいですよ、阪神が勝つだけで。それだけでいいです。全員で応援して勝ちましょう」と期待しファンに呼びかけた。

この日は球場外で行われたトークショーで漫才も披露。その後、球団ＯＢの井川慶氏と能見篤史氏とともにファンを盛り上げた。この日の勝敗予想はエースが「４対０」と予想し、寺家は「１対０」と両者とも阪神の勝利と予想した。