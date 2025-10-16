Ý¯ºä46 Ã«¸ý°¦µ¨¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙÉ½»æ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡¡Ý¯ºä46¡¦Ã«¸ý°¦µ¨¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù46¹æ¤¬10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½©ÅÄ½ñÅ¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÝ¯ºä46¡¦Ã«¸ý°¦µ¨¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù46¹æ¤Ë¤Æ¡¢É½»æ&´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÝ¯ºä46¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨¤¬·ÇºÜ¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤«¤é¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÎ¾ÌÌBIG¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸ÂÄêQUO¥«ー¥É¤¬ÃêÁª¤Ç200Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ã«¸ý¤ÏÝ¯ºä46»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÈù¾Ð¤à»Ñ¤«¤é¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¸«¤»¤ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡¢¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤¤Î¥Ñー¥«¤òÃå¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤âÈà½÷¤Î¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²ÄÎù¤µ¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï»ïÌÌ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿É½»æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿♡¡×¤ÈÉ½»æ¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£Ã«¸ý°¦µ¨ ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿É½»æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªÉ½»æ¤ÇÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿♡»ä¤â¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë