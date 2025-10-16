2026年春の石川県知事選挙で、山野之義前金沢市長が16日会見を開き、「多くの県民の期待に応えたい」と正式に出馬を表明しました。

前回の選挙で激突した2人が再び対決する構図となる中、現職の馳浩知事は「ほかの候補者について言及は控える」と述べるにとどめました。

知事選に出馬表明・山野之義前金沢市長「来年3月の石川県知事選挙に挑戦をしたい、挑戦をする。多くの県民の皆さんの期待に応えるために強い意志を持って出馬を決意した」

16日午後、金沢市内で会見を開き、正式に出馬を表明した山野氏。2022年の前回選挙後、ソフトバンクの戦略顧問に就任し、通信インフラの復旧などで被災地支援に尽力してきたとしたうえで、能登の復興に最優先で取り組むと述べました。

山野之義前金沢市長「能登の復興を第一に考えていきたい。一定の期間、民間会社での仕事、民間会社でのマネジメントの経験をしたというのは大きな財産だと思っている。むしろ知事選挙においてはそれをプラスにできるのではないか」

前回のライバル・山田修路氏には協力を要請 「自分は当選する」

山野氏は能登の一次産業の振興に向け、前回の知事選に立候補し争った農林水産省出身の山田修路元参院議員に知事に就任した際の協力を要請したと明かしました。

山田氏は自身も出馬を検討しているとしたうえで、山野氏の提案には前向きな感触だったといいます。

前回選の雪辱を果たしたい山野氏、強い決意で臨むことを強調します。

山野之義前金沢市長「出馬すると決意したら落ちるなんて全く思いません。自分は当選する、当選してこの思いを県政の中で活かしてくるんだ、そんな思いしかない」

山野氏は現職・馳知事の評価については具体的な言及を避け、現在の政権与党である自民・公明から順に各政党や団体へ推薦を依頼する考えを示しました。

ソフトバンクは選挙戦までに退社し、具体的な政策は年末から年明けにかけて発表するとしています。

“迎え撃つ”現職・馳浩知事 山野氏への言及はせず

一方、現職の馳浩知事はすでに9月議会で再選出馬を表明しています。16日に県庁で行われた会見で山野氏の出馬について問われましたが、特別に言及することはありませんでした。

石川県・馳浩知事「政策を含めどういう発言をしているのか承知していないのできょうこの場での発言は控える。30年前から国政選挙に挑戦し続けているがほかの候補者について言及することは控えている」

知事選ではこのほか、共産党などでつくる市民団体が候補者の擁立を模索しています。